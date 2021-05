Le constructeur italien a travaillé sur un modèle plus classique de scooter électrique que son Vespa Elettrica, un superbe deux-roues hors de prix.

Piaggio a désormais un deuxième scooter électrique : le constructeur italien célèbre pour ses Vespa a montré les premières photos de son nouveau deux-roues, appelé ONE, dans un communiqué envoyé au site de nos confrères de Electrek, le 25 mai 2021.

« Designé en Italie et pensé pour un public jeune », le nouveau scooter électrique ONE ressemble très clairement aux modèles FLY de la marque italienne. Il s’agit d’engins thermiques très répandus, sortes de pendant « plus classiques » des Vespa (plus ronds et plus travaillés) et beaucoup moins chers. On retrouve sur le ONE la ligne sportive du FLY, ses amortisseurs bien définis (deux gros ressorts à l’arrière), des feux avant fins et élancés pour lui donner un look un peu plus énervé que les Vespa.

Les caractéristiques techniques du ONE n’ont pas encore toutes été dévoilées, car Piaggio attend le Salon de l’automobile de Pékin ce 28 mai 2021. En revanche, bonne surprise : le nouveau scooter électrique sera visiblement commercialisé dès juin 2021.

« Le ONE est une fusion de couleur, d’imagination, de style, de sécurité, et d’une technologie encore jamais vue sur un scooter électrique », vante Piaggio dans son premier communiqué de presse, sans donner plus de détail sur ladite technologie pour l’instant. « ONE a pour objectif de révolutionner la mobilité électrique urbaine, en combinant efficacité et fun. Il s’agit d’un projet global pour Piaggio. »

Pour l’instant, on ne lui connaît qu’un coloris, un mélange de jaune et de gris.

Moins cher que le Vespa Elettrica ?

Si Piaggio suit la même trajectoire que sur le segment des véhicules thermiques, il se pourrait que le ONE coûte bien moins cher que le Vespa Elettrica. Ce dernier est vendu depuis octobre 2018 pour un montant de 6 300 euros, ce qui est tout simplement énorme pour un scooter électrique qui ne dépasse pas les 45 km/h. D’ailleurs, Piaggio semble s’en être rendu compte, car il vend depuis quelques mois une version capable d’aller à 70 km/h, quasiment au même prix — ce qui est un modèle économique encore jamais vu sur le marché. Quand on regarde de plus près ses caractéristiques techniques, on observe qu’il s’agit peu ou prou du même scooter, sauf que l’un a été débridé.

Une chose est certaine : le ONE est prévu pour toucher le jeune public que Piaggio n’a pas réussi à atteindre avec son premier modèle, certes très beau, mais trop luxueux. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la marque italienne a choisi de montrer les premières images du ONE sur TikTok, le réseau social vidéo préféré des jeunes.

L’un des défauts du Vespa Elettrica est son absence de batterie amovible, qui oblige le ou la propriétaire à avoir accès à une prise 220V dans la rue ou dans son garage — il sera pertinent de regarder si Piaggio a remédié à ce qui peut être considéré comme un défaut, surtout lorsque l’on vise un public très urbain qui a tendance à vivre en appartement.

