Juiced Bikes a un nouveau projet de mobylette électrique très alléchant, qui pourrait avoir jusqu'à 121 km d'autonomie.

L’entreprise américaine Juiced Bikes a dévoilé le Scorpion, son dernier modèle de deux-roues électrique, le 1er septembre dernier sur ses comptes officiels. L’entreprise spécialisée dans le transport électrique présente ce nouvel engin comme un « croisement entre une mobylette et un vélo à assistance électrique » sur un site dédié.

Avec un moteur de 750W, le Scorpion est bien une mobylette, et non un scooter ou une moto (dont les moteurs sont bien plus puissants). Mais l’engin aurait une vitesse maximale de 45km/h et surtout jusqu’à 121 km d’autonomie, ce qui le rend tout de suite beaucoup plus intéressant.

Le deux-roues allie des performances électriques à un look vraiment rétro, assise « moped » et phare avant typiques. Le guidon sera jonché d’un écran LCD qui affiche notamment la vitesse et l’état de la batterie.

Juiced Bikes est une startup californienne qui produit déjà de nombreux modèles de deux-roues électriques proches de la mobylette (au look parfois audacieux), mais aussi des VAE (vélo à assistance électrique).

Le site précise que la Scorpion n’est pas encore disponible à la vente mais que les pré-commandes devraient bientôt être ouvertes. Pour l’instant, la disponibilité de leurs produits en France n’est pas assurée.