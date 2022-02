Le OnePlus 9 est presque 300€ moins cher grâce à ce code promo

[Deal du jour] Même s’il va laisser place à son successeur, le OnePlus 9 reste un très bon smartphone à recommander en 2022. C’est un smartphone haut de gamme qui mise sur une configuration musclée, à un prix relativement abordable. Avec 280 euros de réduction sur son prix de lancement, le OnePlus 9 devient une très bonne affaire.

Lancé au printemps dernier, le OnePlus 9 se présente au côté du OnePlus 9 Pro avec un prix plus doux, mais avec quelques caractéristiques techniques en moins. Le smartphone n’en reste pas moins intéressant, car il embarque des composants dignes des plus premium, sans dépasser la barre symbolique des 1 000 euros. Le OnePlus 9 devient d’autant plus excellent avec une réduction de plus de 280 euros.

Au lieu de 719 euros à son lancement, le OnePlus 9 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 437 euros sur Cdiscount grâce au code promo 22DES222.

OnePlus 9

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce qui fait de lui un smartphone premium ?

Il est vrai que face au modèle Pro, le OnePlus 9 est en cran dessous. Cependant, il a le mérite de proposer des caractéristiques qui restent tout à fait appréciables, surtout pour son prix actuel. Il possède une belle dalle AMOLED de 6,55 pouces, disposant d’une définition Full HD+ (et non QHD+ comme le Pro). Pas de bords incurvés, mais un écran plat bien calibré, avec un rendu des couleurs et une luminosité maximale excellente. On retrouve même un taux de rafraichissement à 120 Hz afin d’offrir une bonne fluidité en navigation.

Côtés performances, vous n’aurez pas besoin de miser sur le modèle Pro, puisque le OnePlus 9 profite lui aussi de la puissance du Snapdragon 888 de chez Qualcomm. L’arrivée de la puce 8 Gen 1 n’enlève en rien les performances que cette configuration délivre. Ce smartphone est capable de répondre à tous les usages, en passant des jeux 3D les plus gourmands à une expérience utilisateur parfaitement fluide. Cette dernière est par ailleurs très agréable avec l’interface OxygenOS maintenant basée sur Android 12.

Est-ce un bon photophone ?

La firme chinoise améliore sa partie photo, qui avait tendance à faire tache par rapport à la concurrence. Pour cela, OnePlus s’associe à Hasselblad, spécialisée dans les appareils photo. Ce n’est toujours pas au niveau de la concurrence premium comme Samsung ou Apple, mais les photos sont tout de même de très bonne qualité, à la fois sur le capteur principal grand-angle de 48 mégapixels et le capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Un capteur monochrome de 2 mégapixels vient compléter le tout. On aurait préféré un capteur téléphoto pour plus de polyvalence, mais ce dernier est réservé au OnePlus 9 Pro.

Enfin, on retrouve une batterie de 4 500 mAh, qui permet de tenir une journée sans soucis. Mais ce que l’on apprécie surtout, c’est la charge rapide jusqu’à 65 W. Elle permet de récupérer les 100 % en seulement 30 minutes. Une charge sans fil jusqu’à 15 W est aussi de la partie.

