[Deal du jour] Conçu pour les budgets restreints, l’Apple Watch SE est le parfait compromis pour profiter du savoir-faire de la marque californienne au meilleur prix. Aujourd’hui la version 40 mm est disponible à 259,99 euros contre 299 euros à sa sortie — une promotion qui reste toujours bonne à prendre pour un produit Apple.

La Watch SE est une montre connectée qui ressemble aux modèles des générations Series 4 à Series 7 et reprend la majorité de leurs fonctionnalités, mais pour un prix plus contenu. Apple fait quelques concessions du côté des fonctions santé et prive les propriétaires d’une Watch SE de l’électrocardiogramme et de la mesure du taux d’oxygène dans le sang, ainsi que de l’écran toujours allumé. Malgré ces absences, ce modèle garde de bons arguments à faire valoir, notamment grâce à son prix qui devient plus abordable grâce à cette offre sur Amazon.

Habituellement proposée à 299 euros, l’Apple Watch SE (GPS) 40 mm est désormais disponible à 259,99 euros sur Amazon.

En ce qui concerne la version 44 mm, son prix passe de 329 euros à 289,99 euros, toujours sur Amazon.

Apple Watch SE // Source : Onur Binay — Unsplash

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi cette version est-elle toujours recommandable ?

L’Apple Watch Series SE se concentre sur l’essentiel de l’expérience des montres connectées de la pomme. Quelques concessions ont été faites pour alléger la facture, mais certainement pas sur le design. On retrouve le même format carré emblématique de la marque, avec ses bords arrondis avec bien sûr, la Digital Crown permettant de naviguer dans l’interface. La SE propose également un écran OLED « Retina » très lumineux (1000 nits annoncés), et qualitatif.

La Watch SE est certes moins puissante que la récente solution premium d’Apple, elle a le mérite d’avoir une bonne autonomie. Privée des capteurs tels que l’oxymètre, l’ECG, ou même de la fonctionnalité Always-On, la SE offre une belle autonomie de 18 heures, selon Apple. En fonction de votre utilisation, elle est donc capable de tenir une journée entière, voire deux.

Quelles sont les autres caractéristiques de la version SE ?

Malgré ses concessions, la version SE est tout de même une montre connectée assez complète. Elle se concentre un peu moins sur la santé de son utilisateur, mais ne fait pas l’impasse sur le sport. Vous retrouverez toutes les fonctions des autres modèles, avec un suivi approfondi sur un grand nombre d’activités, en passant du vélo à la natation (étanche jusqu’à 50 mètres) et jusqu’aux sports en altitude grâce à son altimètre. Ici, le suivi du sommeil s’invite sur cette mouture. Elle est également compatible Apple Pay et tourne actuellement sous watchOS 8.

Rien à redire sur la réactivité globale de la montre qui s’avère excellente en tout point. Il faut dire que watchOS est particulièrement bien pensé et performant. Enfin, il est toujours indispensable de posséder un appareil Apple comme un iPhone pour y coupler la montre et obtenir des fonctionnalités comme l’affichage des notifications, le contrôle des applications compatibles ou le suivi GPS.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.