À quoi sert le VoWiFi qui arrive sur Free Mobile ?

La manière de passer des appels téléphoniques évolue avec Free Mobile. Après avoir activé la technologie VoLTE au début du mois de décembre 2021, voilà que le quatrième opérateur vient d’annoncer le 15 février 2022 la disponibilité d’une autre technologie, qui est appelée cette fois VoWiFi. Mais attention : tout le monde n’est pas éligible.

Pour qui ne serait pas au fait de tous ces acronymes, la technologie VoLTE désigne la capacité de faire passer les appels téléphoniques sur le réseau 4G, ce qui améliore nettement la qualité sonore de la conversation. Pour l’avoir, quelques pré-requis doivent être satisfaits. Quant à la technologie VoWiFi, il s’agit cette fois de faire passer les appels en… Wi-Fi.

VoWiFi : faire passer les appels sur le Wi-Fi

Le service de communication par voix sur Wi-Fi (VoWiFi signifie « Voice over Wi-Fi », soit la voix sur le Wi-Fi) n’est pas tout récent. Comme on peut le lire dans un guide du régulateur des télécoms, les trois autres opérateurs (Orange, Bouygues Telecom et SFR) proposent déjà cette fonctionnalité. Il ne manquait plus que Free Mobile, qui vient de s’y mettre.

L’accès au VoWiFi sur Free Mobile nécessite d’avoir le forfait principal de l’opérateur (celui à 19,99 euros par mois, désormais estampillé Forfait Free 5G). Il faut ensuite activer l’option à deux niveaux, sur la ligne (en demandant le service) puis sur le téléphone (« appels WiFi »). Et si l’abonnement est antérieur à novembre 2021, il faut en plus envoyer un SMS au 1337 avec « volte » dedans.

Tous les smartphones ne sont pas encore pris en charge par Free Mobile et son VoWiFi.

Dernière contrainte : la compatibilité est variable selon les constructeurs. Free Mobile déclare travailler « activement avec Samsung et les autres constructeurs afin de proposer rapidement des mises à jour sur les téléphones qui n’ont pas le service VoWiFi Free disponible aujourd’hui ». Un calendrier de déploiement est censé être proposé bientôt.

Le VoWiFI présente comme principal avantage d’améliorer significativement la couverture téléphonique mobile à l’intérieur des bâtiments. Il est en effet courant d’avoir une réception moins bonne derrière des murs épais qu’à l’extérieur, en vue directe avec une antenne-relais. Le VoWiFi résout cela en exploitant le Wi-Fi du coin, si vous avez accroché le réseau local.

La voix sur Wi-Fi « permet de profiter du réseau Wi-Fi vous environnant pour passer des appels […] sans surcoût », ajoute le régulateur des télécoms dans son guide. À noter que ces appels sont traités comme des appels sur le réseau mobile de l’opérateur. Ils sont donc soumis à la même tarification — mais la plupart du temps, cela est couvert par l’offre « illimitée » de l’opérateur.

