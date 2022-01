L’Asus Zenbook avec double écran profite de 350 € de réduction durant les soldes

[Deal du jour] Vous attendiez les soldes sagement avant de remplacer votre ordinateur portable ? Dans ce cas, ce bon plan concernant l’Asus Zenbook Duo (UX482EA) tombe à pic. Ce dernier vous permettra d’avoir un usage varié de votre ordinateur grâce à une configuration musclée, et la présence d’un second écran. Il devient encore plus intéressant avec 25 % de remise.

Dans le monde des ultrabook, Asus propose sa gamme Zenbook qui compte parmi les meilleures références haut de gamme sur le marché. La marque rivalise donc d’ingéniosité pour se démarquer de la concurrence, notamment avec son modèle UX482EA qui profite d’un second écran tactile pour améliorer la productivité. Cet ordinateur portable bénéficie justement d’une belle promotion à l’occasion des soldes.

Affiché habituellement à 1 349,99 euros, le PC portable Asus ZenBook Duo UX482EA profite de 25 % de réduction et tombe à 999,99 euros chez Darty et la Fnac.

Asus Zenbook Duo UX482EA // Source : Asus

Quelle est la particularité de ce laptop ?

La première chose qui saute au yeux lorsque l’on regarde le ZenBook Duo et qu’on le prend en main, c’est la qualité de sa fabrication et la beauté de son design. Cet ultraportable tire son épingle du jeu en intégrant un second écran — ScreenPad Plus — au dessus du clavier. Avec ce concept original, le ZenBook Duo est un allié de choix pour le multitâche. Ce second écran peut servir à de nombreuses choses et assure une meilleure productivité. Vous pouvez par exemple regarder une vidéo pendant que vous naviguez sur Internet. Ou plus simplement afficher plusieurs documents pendant une visio-conférence sans avoir à changer constamment de fenêtre. Tout est pensé pour interagir intuitivement avec les deux écrans en simultané. Il même possible de dessiner et de prendre des notes via un stylet.

L’écran principal affiche une dalle IPS de 14 pouces en FHD et offre un ratio screen-to-body de 93% pour un réel confort de lecture. Asus a apporté quelques changements intéressants à son modèle 2021 afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Le constructeur évoque un gain d’espace de 18 %, ce qui a permis de réduire l’épaisseur du châssis de 3 mm (désormais de 16,9 mm). Il est donc suffisamment fin et léger (1,7 kg) pour être emporté partout.

Qu’est-ce qu’il a d’autre à offrir ?

Au-delà du design, c’est aussi la fiche technique de ce ZenBook Duo qui intéresse. Il est animé par un processeur Intel Core i5 de 11e génération, cadencé à 2,4 GHz (boost jusqu’à 4,2 GHz). Autant dire qu’avec cette configuration, il fera nettement l’affaire pour assurer des tâches de bureautique, de la navigation web ou encore des travaux créatifs comme de la retouche photo. Une configuration suffisamment musclée donc, qui s’accompagne de 16 Go de mémoire vive DDR4 et d’un SSD 512 Go. Non seulement vous disposerez d’un stockage confortable, mais vous aurez aussi des temps de chargement réduits et une belle rapidité au lancement de votre machine. En revanche, la puce Intel Iris Xe Graphics ne lui permettra pas de faire des miracles avec les jeux vidéo.

Asus a également revu le mécanisme de charnière ErgoLift qui est plus incliné qu’auparavant. Grâce à cette amélioration, la circulation de l’air dans le système se fait plus facilement (une augmentation de 49 %). Ainsi, les températures internes sont maintenues à un niveau optimal, et le système peut fournir des performances maximales. Pour vous aider à rester productif tout au long de la journée, le constructeur taïwanais a également augmenté l’autonomie de la batterie qui s’élève désormais à 17 heures. Notez toutefois que le ScreenPad Plus consomme beaucoup d’énergie et que l’on perd quelques heures s’il est constamment activé. Le désactiver lorsque l’on n’en a pas besoin est donc une bonne idée pour préserver l’autonomie.

