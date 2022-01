Rarement en promotion, le lot de 4 Apple AirTags est à prix réduit pour les soldes

[Deal du jour] Apple a lancé ses AirTags, des balises Bluetooth qui vous permettent de retrouver n’importe quel objet auquel ils sont accrochés. Et en ce moment, le lot de 4 est en promotion sur Amazon : il passe de 119 euros à 101 euros.

Les petites balises de tracking Bluetooth sont très pratiques, car elles permettent de retrouver des objets égarés. Introduit depuis des années par le constructeur Tile, c’est au tour d’Apple de faire son entrée sur le marché avec l’AirTag. D’ailleurs, à l’occasion des soldes 2022, le lot de 4 est à moins 15 %.

Au lieu de 119 euros, le lot de 4 Apple AirTags est actuellement en promotion à 101 euros sur le site Amazon.

Les AirTags d’Apple // Source : Louise Audry pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce qu’un AirTag ?

Avec son premier tracker, Apple mise sur la simplicité et la sobriété. Ce petit objet de couleur blanche prend la forme d’un palet en plastique, avec un dos en métal. S’il est possible de le personnaliser en y ajoutant une inscription, il faudra passer par un accessoire pour l’attacher à un trousseau de clés, par exemple. Autant vous prévenir, les accessoires Apple sont certes jolis, ils sont en revanche plus chers que l’AirTag lui-même. Heureusement, vous pouvez toujours vous tourner vers des accessoiristes, ou bien tout simplement le mettre dans votre sac. L’Apple AirTag fonctionne avec une pile plate facilement remplaçable. Il suffira de tourner le dos en métal pour accéder à la pile bouton CR2032. Sa durée de vie est d’un an, mais elle variera bien entendu selon votre usage.

Comment ça fonctionne ?

Pour utiliser l’AirTag, il vous suffit de l’attacher à l’objet que vous ne souhaitez plus perdre de vu (clés, sac à dos, portefeuille…), et de l’appairer avec votre iPhone via l’application Find My. Il peut se faire localiser grâce à la dernière position enregistrée, mais aussi d’une manière plus précise (à moins de 10 mètres), et ce, grâce à la technologie UWB permise par la puce U1 qui permet à l’iPhone de localiser l’AirTag quand ils sont proches l’un de l’autre. Équipé d’un petit haut-parleur, il pourra sonner à la demande de l’utilisateur pour mieux retrouver l’objet perdu. Quant à la portée, elle est de 100 mètres environ.

Quel est la force de produit ?

Si vous n’êtes pas détendeur de produits Apple, vous pouvez passer votre chemin. Eh oui, le plus gros point fort de l’AirTag c’est l’association parfaite avec l’iPhone et ses centaines de millions d’utilisateurs, qui sont également capables de détecter un objet perdu. Là où il fallait plusieurs heures, voire plusieurs jours à un Tile pour être détecté, un AirTag le sera détecté quasi instantanément et avec une bien meilleure précision que certains concurrents. Même si vous êtes hors de portée de votre objet, chaque fois qu’un iPhone passe à côté, il est détecté, et envoie l’information sur votre propre smartphone. Sachez tout de même qu’il faudra au minimum un iPhone 11 doté d’une puce U1 pour en tirer pleinement parti.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.