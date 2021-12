Il était encore étonnement en vie, mais BlackBerry prévient qu’il sera considéré comme obsolète après le 4 janvier 2022.

C’est le chant du cygne pour BlackBerry 10. Un de plus. Le système d’exploitation maison de l’entreprise canadienne BlackBerry, qui répondait autrefois au nom de Research In Motion (RIM), sera considéré comme totalement obsolète à partir du 4 janvier 2022. Le constructeur a rappelé, le 22 décembre dernier, que le bon fonctionnement de l’O.S. ne sera plus garanti après cette date.

« Les anciens services pour BlackBerry 7.1 OS et versions antérieures, le logiciel BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 et versions antérieures, ne seront plus disponibles après le 4 janvier 2022 », écrit l’entreprise le 22 décembre. La bascule dans l’incertitude est imminente et les personnes qui ont encore un smartphone avec BlackBerry 10 feraient bien d’en changer.

Le Blackberry Z10, qui a accompagné le lancement de BlackBerry 10. // Source : photo4howi

Les smartphones BlackBerry sous Android sont tranquilles

La migration est d’autant plus justifiée que les terminaux sous BlackBerry 10 ne seront plus maintenus : « à partir de cette date, les appareils exécutant ces services et logiciels hérités par l’intermédiaire d’un opérateur ou d’une connexion Wi-Fi ne fonctionneront plus de manière fiable, notamment pour les données, les appels téléphoniques et les SMS. »

Cette alerte ne s’adresse qu’aux propriétaires d’un smartphone BlackBerry qui est sous le système d’exploitation BlackBerry 10. Les personnes qui utilisent un modèle équipé d’Android n’ont pas à s’inquiéter de cette échéance du 4 janvier. Cela étant dit, certains produits sous Android sont eux-mêmes déjà anciens et ne reçoivent plus nécessairement de nouvelles mises à jour.