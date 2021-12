Avec la Surface Pro 8, les PC hybrides de Microsoft font peau-neuve

Avec sa nouvelle génération de PC portables hybrides, Microsoft a vu les choses en grand. La Microsoft Surface Pro 8 de cette année change de look, muscle ses performances et passe sous Windows 11. On vous explique pourquoi elle mérite votre attention.

En septembre dernier, Microsoft présentait à la face du monde sa nouvelle cuvée de PC 2-en-1 avec sa Microsoft Surface Pro 8. Un PC hybride qui gomme les imperfections de la précédente génération. Son objectif ? Ne faire aucun compromis et s’imposer comme un ordinateur portable indispensable pour celles et ceux qui veulent aussi bien travailler que s’amuser.

Un design axé sur polyvalence

C’est la marque de fabrique de la gamme : cette nouvelle Surface Pro 8 conserve son orientation d’ordinateur portable hybride aux allures de tablette. Avec sa superbe coque en magnésium Anthracite ou Platine, ses bordures fines et ses coins arrondis, il suffit de la prendre en main pour comprendre que c’est un appareil résolument haut de gamme.

Les fines bordures de la Microsoft Surface Pro 8 // Source : Johana Hallmann pour humanoid xp

Ce PC hybride profite également de petites dimensions puisqu’elle ne mesure que 28,7 x 20,1 x 0,9 cm, pour un poids de 891 grammes. Autant dire qu’elle est parfaite pour les nomades puisque vous pouvez la glisser facilement dans un sac à main, un sac à dos ou une petite sacoche.

Machine hybride par nature, la Microsoft Surface Pro 8 n’a besoin que d’un clavier, le Microsoft Signature pour Surface Pro, pour se transformer en véritable PC portable. Un clavier qui comprend aussi bien des touches rétroéclairées qu’un véritable trackpad. Sans oublier son trépied qui permet de poser la tablette à la verticale.

Le trépied de la Microsoft Surface Pro 8 // Source : Johana Hallmann pour humanoid xp

L’écran tactile au coeur des usages

La Microsoft Surface Pro 8 embarque une magnifique dalle tactile PixelSense de 13 pouces (contre 12,3 pouces pour la Microsoft Surface Pro 7) et de définition de 2880 × 1920 pixels. Cette définition plus élevée que sur la précédente génération est la garantie d’une bonne expérience visuelle, aussi bien sur du contenu en streaming que sur un jeu vidéo.

Surtout, elle est la première Microsoft Surface à profiter d’un écran à taux de rafraîchissement de 120 Hz. Non seulement les fines bordures offrent une belle surface d’affichage, mais l’écran est aussi parfaitement fluide dans tous les programmes utilisés.

La prise de note sur la Microsoft Surface Pro 8 // Source : Johana Hallmann pour humanoid xp

Une fluidité utile pour l’écran tactile de la Microsoft Surface Pro 8, tant celui-ci est un véritable plus pour les professionnels et les créatifs. Vous pouvez accéder rapidement à vos applications, ou même dessiner ou prendre des notes grâce au stylet Microsoft Surface Slim Pen 2. Microsoft s’est d’ailleurs arrangé pour que la sensation d’écriture manuelle sur la tablette soit aussi proche de celle du papier que que possible.

De la puissance à revendre

Côté technique, Microsoft s’est appuyé sur la certification Intel Evo (qui n’est cependant pas présente sur la version Intel i5 + 8 + 128 Go) pour muscler les performances de son PC hybride. Cette certification exige que les ordinateurs portables qui l’affichent disposent de caractéristiques techniques précises afin d’être performants dans le temps.

De fait, la Microsoft Surface Pro 8 abrite un processeur Intel Core i5-1135G7 de 11e génération, couplé à 8 Go de RAM (qui peut grimper jusqu’à 32 Go pour la meilleure configuration), et un SSD de 128 Go. Ce dernier peut être remplacé par un SSD de 1 To de stockage.

Un simple clavier transforme la Microsoft Surface Pro 8 en PC portable // Source : Johana Hallmann pour humanoid xp

Concrètement, la Microsoft Surface Pro 8 ne vous décevra pas, quels que soient vos usages. Ce PC hybride est suffisamment puissant et rapide au démarrage pour enchaîner les taches gourmandes comme le montage vidéo ou la retouche photo sans soucis.

Mieux, il est même possible de jouer à de nombreux jeux vidéo grâce ses deux ports USB-C Thunderbolt 4. Il vous suffit de connecter une carte graphique externe (via un boîtier externe comme un Razer Core par exemple) et un écran 4K pour profiter de vos titres préférés. Sinon, vous pouvez toujours vous tourner vers les services de streaming comme celui inclus dans le Xbox Game Pass.

À mi-chemin entre le laptop et la tablette // Source : Johana Hallmann pour humanoid xp

Le meilleur écrin pour Windows 11

La Microsoft Surface Pro 8 intègre Windows 11 nativement. Cela signifie que vous n’aurez pas de mise à jour contraignante à faire lorsque vous sortirez le PC de sa boîte. Enfin, les mises à jour Windows seront prioritaires étant donné que la Microsoft Surface Pro 8 est un appareil entièrement fabriqué par le géant américain de Redmond.

La Microsoft Surface Pro 8 est proposée à partir de 1 000 euros dans sa configuration i5 + 8 + 128 Go. Vous pouvez vous rendre sur le site de Microsoft ou chez les revendeurs tels que FNAC, Darty, Boulanger ou Amazon pour configurer la Microsoft Surface Pro 8 avec un stockage et/ou une mémoire vive plus élevés. D’autant que Microsoft offre gratuitement un mois d’abonnement à la suite bureautique M365 et un mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.