Pourquoi offrir Facebook Portal à Noël est une très bonne idée

Téléphoner à papi, mamie, tous vos cousins, ou juste lancer un podcast à la demande, c’est possible grâce aux appareils Facebook Portal. Que vous soyez plutôt grand écran avec Portal TV, ou utilisation nomade avec Portal Go, il y a forcément un Facebook Portal fait pour vous.

Noël est la période des réunions familiales, mais peut-être devez-vous cette année y assister à distance. Pour rendre l’éloignement un peu moins difficile, pourquoi ne pas investir dans un Facebook Portal ? L’outil est simple d’utilisation et vous permet de vous connecter en un clin d’œil avec vos proches. Si vous êtes plutôt nomade, optez pour Portal Go, si vous êtes plutôt casanier, le Portal TV est tout indiqué.

La gamme Facebook Portal, pensée pour simplifier vos appels visios

Meta (anciennement Facebook), propose depuis quelques années maintenant sa gamme d’écrans connectés Facebook Portal. Disponibles pour tous les formats, ces outils de communications proposent de belles prestations pour communiquer facilement avec votre famille, vos amis, ou encore vos collègues.

Il est possible d’ajouter des filtres amusants lors de vos appels.

Ils sont en effet tous compatibles avec les applications de messagerie les plus populaires comme Messenger ou encore WhatsApp. Un appel professionnel à passer ? Aucun souci, Facebook Portal peut se connecter à l’application Zoom et à d’autres applications d’appels professionnels comme Webex, GoToMeeting, BlueJeans ou encore Workplace !

Et si vos proches ou vos bien-aimés collègues n’ont pas Facebook Portal dans leur salon, qu’à cela ne tienne : ils peuvent réceptionner vos appels simplement depuis leur smartphone.

Autre avantage de la gamme Facebook Portal : l’assistant vocal Alexa d’Amazon est inclus. De quoi contrôler l’ensemble des objets connectés de la maison et consulter les nouvelles du jour, juste en posant la question.

Facebook Portal Go se recharge sans fil

Côté musique, Spotify et Deezer sont disponibles sur les appareils Facebook Portal. Vous pourrez également profiter de multiples podcasts, ainsi que d’une multitude de livres audio à disposition.

La vie privée reste privée

Une fois appels et écoutes de playlists terminées, si vous souhaitez mettre votre Facebook Portal totalement en veille, vous pouvez définir un code d’accès pour désactiver le microphone et la caméra. L’ensemble des appareils Facebook Portal sont également équipés d’un cache physique qui leur permet d’occulter totalement la caméra.

Portal Go ou Portal TV : lequel choisir ?

Si l’ensemble des produits Facebook Portal partagent une myriade de fonctionnalités, il y a cependant quelques différences majeures entre les produits comme Portal Go et Portal TV. Car après tout, à chaque profil son produit de prédilection.

Portal Go : l’outil nomade par excellence

Si vous êtes du genre à avoir la bougeotte dans votre maison, Portal Go est probablement le Portal qu’il vous faut. Cette tablette portable (un peu plus épaisse qu’une tablette tout de même), avec son bel écran 10 pouces et sa batterie intégrée, est parfaite pour discuter avec vos proches, où que vous soyez dans votre logement.

Les appels Facebook Portal peuvent être réceptionnés depuis n’importe quel smartphone

Gros avantage, il faut à peine une heure au Portal Go pour se recharger entièrement, et son autonomie peut aller jusqu’à deux jours. Petit plus : la charge s’effectue sans fil, il suffit simplement de poser l’écran sur le socle de chargement.

Portal Go est également équipé de toutes les fonctionnalités communes aux appareils Portal comme Messenger, WhatsApp, Zoom et évidemment Spotify ou Deezer.

Portal TV : passez du temps avec vos amis ou en famille, comme si vous y étiez

De son côté, le discret Portal TV est un petit accessoire qui se pose tout simplement sur votre TV. L’outil est donc bien plus petit qu’un Portal Go et vous permet de profiter des services Facebook Portal sur un bien plus grand écran. S’il n’est pas mobile comme son cousin Portal Go, il propose en revanche quelques fonctionnalités plus adaptées à votre téléviseur.

Portal TV, discret, possède lui aussi un cache pour la caméra

Grâce au Portal TV, vous aurez le plaisir de passer vos appels sur un (très?) grand écran. Vous pourrez également partager avec vos interlocuteurs des programmes vidéos comme les contenus Facebook Watch.

Autre avantage non négligeable, il est possible de visionner du contenu depuis vos plateformes de streaming préférées.