Sorti il y a quelques jours, le Facebook Portal Go prend la suite du Portal, un écran connecté dédié à la visio sorti par Facebook courant 2018. Misant sur la mobilité, cette nouvelle itération se voit comme la plateforme de communication familiale par excellence.

Disponible depuis 2018, le Facebook Portal est un écran connecté ayant pour but avoué de simplifier les appels visio passés via les applications de la firme. Depuis, Facebook n’a cessé de faire progresser la formule, vers plus de simplicité et d’efficacité.

Sorti fin octobre, le Portal Go est en quelque sorte l’aboutissement de cette démarche. Simple à utiliser, capable de suivre ses utilisateurs dans tous leurs déplacements, il se positionne comme un outil polyvalent pouvant être utilisé par toute la famille, enfants et grands-parents en tête.

Disponible en boutique depuis la mi-octobre, le Portal Go est actuellement vendu 229,99 euros chez Boulanger. Sachez que vous pourrez aussi obtenir un Portal Mini pour 19,90 euros si vous décidez d’acheter un autre produit de la gamme Facebook Portal comme ce Portal Go, le Portal + ou le Portal TV.

Qu’est ce que le Facebook Portal Go ?

Avec cette nouvelle itération de son Portal, Facebook opère un subtil, mais significatif changement. Si le Portal Go reprend dans les grandes lignes la philosophie des modèles précédents, à savoir proposer un second écran dédié à la communication vidéo, l’ajout d’une batterie lui permet de pousser ce concept encore plus loin.

En se débarrassant d’encombrants câbles d’alimentation, le Portal Go gagne en mobilité pour proposer une expérience de communication nomade. Il n’en oublie toutefois pas de rester extrêmement simple à utiliser afin que tous, professionnels ou particuliers, jeunes ou moins jeunes, puissent communiquer avec leurs proches en un tournemain.

Portal Go : la visio pro et perso en toute simplicité

Si la visio s’est beaucoup démocratisée ces dernières années, covid oblige, il s’agit d’un moyen de communication qui peut encore être compliqué à utiliser pour certains. Mauvaise installation, matériel ou mise en marche complexes : les raisons sont multiples. Avec son Portal Go, Facebook entend balayer tous ces tracas grâce à un appareil simple à utiliser, par tous, tout le temps.

S’articulant autour d’un écran tactile de 10 pouces, le Portal Go propose une interface claire et lisible, à base de grandes tuiles représentant chacune des applications installées. Un grand classique en la matière, mais qui permet à toute la famille de s’y retrouver. Pour lancer un appel, rien de bien compliqué donc, puisque tout se règle en quelques clics sur l’écran tactile.

Côté communication, Facebook est allé à la simplicité et propose des applications pour Messenger ainsi que WhatsApp. Il suffit d’y connecter son compte pour rapatrier contacts et conversations et lancer des appels vers famille et amis. À ces deux applications vient s’ajouter Zoom pour le côté professionnel, et offrir plus de polyvalence à ce Portal Go.

Pour l’occasion, Facebook a aussi retravaillé la caméra de son Portal pour lui octroyer quelques fonctionnalités sympathiques. À commencer par de nombreux filtres et effets en réalité augmentés (masques, fonds animés, musiques) aux couleurs de contes emblématiques, qui peuvent être utilisés pour raconter des histoires aux plus petits. Mais c’est aussi une caméra intelligente qui fait son apparition, adaptant son cadre aux participants pour ne plus laisser personne hors du champ.

Appelez qui vous voulez, ou vous voulez et quand vous voulez

Le plus gros changement opéré par Facebook sur ce Portal Go réside indéniablement dans l’ajout d’une batterie et d’une station de charge offrant une bonne journée d’autonomie. Pour accompagner ce changement et accommoder les impératifs liés à cette nouvelle liberté, le design du Portal Go a été entièrement revu.

Outre une forme triangulaire qui lui permet désormais de reposer aisément sur n’importe quelle surface, y compris les surfaces peu stables (un canapé ou vos genoux), le Portal Go arbore désormais une poignée sur sa façade arrière, afin de faciliter le transport. On appréciera aussi sa légèreté – à peine 1,4 kg sur la balance — qui lui permet d’être transporté sans mal, y compris par les plus petits.

Et si jamais vous souhaitez protéger votre vie privée, le Portal Go à pensé à tout. La caméra est effet dotée d’un cache physique que vous pouvez utiliser pour obstruer son objectif. Mieux, cette action permet aussi de couper le micro du Portal Go si vous le souhaitez. Rappelons aussi à toute fin utile que Messenger et WhatsApp proposent des communications chiffrées, ce qui permet de protéger vos échanges.

Un outil de communication, d’information et de loisir

Le Portal Go est un formidable outil de communication, mais son utilité ne s’arrête pas là, loin s’en faut. Il profite en effet d’une large gamme d’applications préinstallées pour le divertissement, l’information ou les réseaux sociaux. Facebook oblige, cet écran profite de tout l’écosystème de la marque, Instagram et Facebook Live ou Watch en tête.

Vous pouvez aussi écouter vos morceaux préférés grâce à Deezer ou Spotify, ou bien vous informer grâce à FranceTV ou RMC. Sachez aussi que Chrome est installé par défaut. De quoi accéder à tous vos contenus préférés (SVoD en tête) très simplement.

Ce Portal Go propose enfin la compatibilité avec l’assistant personnel Alexa d’Amazon. Vous pouvez ainsi, très simplement, le placer au centre de votre installation domotique et piloter tous vos appareils à la voix.

En misant sur la simplicité d’utilisation et profitant à fond de ses outils de communication maison, Facebook nous propose ici un objet qui saura parfaitement s’adapter à une grande variété de profils et d’usages. Objet de communication polyvalent par excellence, le Portal Go est actuellement disponible à 229,99 euros chez Boulanger.