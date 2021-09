Romain Ribout - 29 septembre 2021 Smartphones Android

[Le Deal du Jour] Xiaomi vient tout juste d'officialiser son 11T Pro, un smartphone proposant des caractéristiques haut de gamme sans s'afficher à un prix prohibitif. Ce modèle est actuellement en précommande à partir de 669 euros, mais Amazon abaisse d'ores et déjà son prix à 549 euros.

Rares sont les constructeurs qui osent présenter leurs smartphones juste après un lancement Apple, mais Xiaomi a dévoilé son nouveau 11T Pro le lendemain de la conférence dédiée à l’iPhone 13. Le constructeur chinois met en avant un prix défiant toute concurrence pour des caractéristiques haut de gamme, notamment l’étonnante charge ultra rapide de 120 W de son téléphone.

Normalement en précommande à partir de 669 euros jusqu’au 11 octobre prochain chez les autres e-commerçants, le Xiaomi 11T Pro avec 128 Go de stockage est d’ores et déjà en promotion à 549 euros sur Amazon.

Pour obtenir ce prix attractif, il suffit d’activer le coupon promotionnel disponible sur la fiche produit du site français.

Peut-il vraiment se recharger entièrement en 17 minutes ?

Xiaomi met en avant une nouvelle technologie de charge rapide de 120 W. La marque promet qu’elle fait passer le 11T Pro de 0 à 100 % en seulement 17 minutes, un fait vérifié par nos confrères de Frandroid qui ont pu mesurer un score de seulement 15 minutes et 49 secondes pour passer de 3 à 100 %. C’est un résultat impressionnant qui nous fait clairement oublier l’absence d’une compatibilité avec la charge sans fil.

Quelles sont les autres caractéristiques du Xiaomi 11T Pro ?

Le reste de la fiche technique est tout aussi intéressant, puisque le nouveau smartphone de Xiaomi intègre le Snapdragon 888, soit le plus puissant des processeurs de Qualcomm actuellement, avec 8 Go de RAM. Cette configuration répond à tous les besoins qu’on peut avoir sur un smartphone en 2021, de la navigation sur le web au montage vidéo, en passant par l’affichage des meilleurs graphismes dans les jeux 3D. De plus, le téléphone est à jour avec la dernière version d’Android.

Il ne faut pas non plus oublier son écran de 6,67 pouces de qualité : il est AMOLED et offre une définition Full HD+ (2 400 x 1 080) ainsi qu’un taux de rafraichissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. La photo n’est pas le point fort du Xiaomi 11T Pro, par rapport à la concurrence, mais il offre tout de même une belle polyvalence grâce à ses trois capteurs — notamment un excellent mode 108 mégapixels et un mode macro très intéressant à exploiter.

