Sorti en août dernier, les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 ont beaucoup fait parler d'eux. Et pour cause, Samsung demeure l’un des seuls constructeurs à proposer des smartphones à écran pliable. Mais entre ces deux modèles, lequel vous correspond le plus ?

Cette année, Samsung revient avec deux modèles de smartphones pliables : le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Fold3. Le premier, avec son clapet, a pour lui son design et sa compacité bien pratique. Le second, plus proche du livre, affiche toutes les nouvelles fonctionnalités du constructeur et offre une expérience visuelle saisissante. Mais comment choisir entre les deux ? Petit tour des caractéristiques propres à chaque modèle.

Technophile averti ? Optez pour un Samsung Galaxy Z Fold3

Premier modèle pliant de Samsung, la gamme Galaxy Fold est synonyme d’innovations technologiques. C’est d’ailleurs ce modèle qui sert de vitrine pour les dernières nouveautés du constructeur.

À commencer par l’écran. Plus résistant que son prédécesseur, il dispose désormais d’un film protecteur situé sur l’écran interne. Une couche supplémentaire qui permet de rendre le mobile plus résistant aux chocs et aux rayures. La diagonale de 7,6 pouces de l’écran interne est identique à celle du modèle précédent, mais le Galaxy Z Fold3 se débarrasse de l’encoche dédiée à la caméra frontale. Celle-ci est désormais invisible. Un atout qui permet de bénéficier de toute la surface de l’écran. Le Galaxy Z Fold3 est donc idéal pour ceux qui utilisent habituellement une tablette, pour travailler ou visionner des films et séries.

L’avantage du Galaxy Z Fold3 par rapport à une tablette ? Il se plie pour retrouver le form factor d’un smartphone classique. Pour ceux qui utilisent un outil mobile pour travailler en déplacement, le Galaxy Z Fold3 est donc tout indiqué. Inutile désormais de s’encombrer d’une tablette et d’un smartphone. Non seulement le grand écran permet de travailler confortablement, mais la compatibilité avec le S Pen permet de dessiner des croquis, ou encore de prendre des notes plus facilement.

Le Samsung Galaxy Z Fold3 dispose d’ailleurs d’une très bonne autonomie dopée par une batterie de 4400 mAh. Ce qui lui permet de tenir pendant une journée entière.

En somme, le Galaxy Z Fold3 est pensé pour les technophiles avertis, ayant une appétence particulière pour les produits hybrides. Alliant le meilleur des deux mondes, il offre le confort d’un environnement de travail en mode tablette, tout en proposant une expérience mobile complète.

Envie de découvrir le pliant ? Le Samsung Galaxy Z Flip3 est fait pour vous

Si vous souhaitez mettre un pied dans le monde du smartphone pliant, mais n’avez pas l’utilité d’un mode tablette, le Galaxy Z Flip 3 est sans doute fait pour vous. À moins de 1000 euros, le Z Flip3 est plus accessible qu’un Galaxy Z Fold3. Et pour un produit aussi original, c’est un véritable avantage.

Le Samsung Galaxy Z Flip3 est un mobile très compact puisqu’une fois replié il ne dépasse pas les 8,7cm de longueur (moins qu’un paquet de cigarette par exemple). Un form factor réduit qui, couplé à son revêtement en Gorilla Glass Victus lui permettra de se glisser dans toutes les poches sans risque.

Le Samsung Galaxy Z Flip3 sera également une aubaine pour les amateurs de photographie grâce à son double capteur photo de 12+12 mégapixels. Une fois le mobile replié, ce dernier permet d’ailleurs de prendre des selfies d’une excellente qualité. L’écran situé à l’arrière de l’appareil permet d’ailleurs de visualiser l’image avant le déclenchement, afin d’éviter les ratés.

Cet écran permet d’ailleurs au Galaxy Z Flip 3 de bénéficier de nouvelles fonctionnalités très utiles. Au-delà de l’affichage des notifications, cette dalle de 1,9 pouces est capable d’accueillir de nombreux widgets et applications, consultables en un clin d’œil, sans avoir à ouvrir le smartphone.

Le Samsung Galaxy Z Flip3 enfin, est disponible dans une large gamme de coloris — crème, lavande, vert ou encore gris. C’est un smartphone qui séduira les amateurs de mobiles originaux, ou les hésitants qui aimeraient franchir le pas du mobile pliant. D’autant qu’une fois déplié, le Samsung Galaxy Z Flip3 conserve le confort d’un smartphone classique.