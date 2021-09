[Le Deal du Jour] La DualSense de la PlayStation 5 a été commercialisée avec 10 euros de plus sur la facture que la manette de la PS4 au lancement, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque Amazon la propose désormais à 59 euros au lieu de 69 euros.

Il n’y a pas que les jeux qui coûtent 10 euros de plus par rapport à la génération précédente. La manette de la PlayStation 5, nommée DualSense, est elle aussi plus chère que l’ancien modèle. En même temps, ça se comprend, avec toutes les nouveautés qu’elle embarque, du retour haptique jusqu’aux gâchettes adaptatives.

Mais aujourd’hui, ça change : son prix équivaut à celui de la DualShock 4.

L’offre est disponible sur Amazon, à 59,99 euros au lieu de 69,99 euros habituellement.

Quelles sont les nouveautés de la nouvelle manette de Sony ?

La DualSense est considérée comme une véritable manette next-gen, notamment en embarquant des fonctionnalités qui favorisent l’immersion en jeu. Cela passe par le haut-parleur intégré qui diffuse du son plus éloigné, le retour haptique pour ressentir diverses sensations comme de la pluie et, surtout, les gâchettes adaptatives (L2/R2) équipées d’un moteur pour réguler l’intensité — c’est très pertinent pour les jeux de tir ou de course.

Le design a fait peau neuve pour cette nouvelle génération, même si la position des touches et joysticks reste inchangée. Cependant, cette nouvelle manette de PS5 est bien plus confortable que celle de PS4, car plus lourde pour tenir mieux en main et possède également un grip au dos pour une meilleure adhérence. On retrouve d’ailleurs le nouveau bouton Create (anciennement Share), qui remplit sensiblement la même fonction, avec toutefois plus de possibilités quant à la retouche d’images et le partage sur les réseaux sociaux.

Puis-je l’utiliser sur une autre plateforme que la PS5 ?

Oui, vous pouvez très bien utiliser la DualSense sur d’autres supports, puisqu’elle est compatible PC, Mac ainsi que les smartphones et tablettes tournant sous Android et iOS/iPadOS, via Bluetooth ou en mode filaire. Le seul hic, c’est que vous ne profiterez pas du retour haptique ni des gâchettes adaptatives. Dommage d’ailleurs, la manette ne peut même pas s’utiliser sur PlayStation 4.

