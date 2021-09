Plutôt que de laisser dormir votre argent sur des comptes peu rémunérateurs, Mon Petit Placement vous aide à l'investir simplement. Surtout, la fintech lyonnaise est capable d'obtenir de très bons rendements potentiels, jusqu'à 12 % par an pour les profils les plus offensifs.

Lorsqu’il s’agit de placer son argent et de le faire fructifier, plusieurs options s’offrent à vous. La plus évidente est de consulter sa banque et de lui confier ses économies. Mais les performances peuvent être décevantes, et plombées par d’onéreux frais. Vous pouvez alors plutôt vous tourner vers des solutions innovantes, dont la mission principale est de trouver les bons placements dans lesquels investir. C’est ce que propose Mon Petit Placement, la startup lyonnaise qui permet aux particuliers d’investir simplement leur épargne.

Que vous soyez novices ou expérimentés en matière de finance, ce service 100 % numérique a l’avantage de proposer des placements performants, qui s’adaptent à votre profil d’investisseur ou d’investisseuse. Surtout, tout se passe directement sur le site de Mon Petit Placement. Ainsi, pas besoin de se déplacer en agence ni d’envoyer de la paperasse. Cette simplicité d’usage et le niveau d’accompagnement personnalisé sont ce qui démarque Mon Petit Placement des autres solutions d’investissement. D’autant que grâce au code NUM30, la plateforme vous fait économiser 30 % sur les frais de la première année.

Découvrir comment investir avec Mon Petit Placement NUM30

Investir son argent sans devoir quitter son canapé

Le grand avantage de Mon Petit Placement est la simplicité avec laquelle on peut souscrire à son service et ainsi se faire conseiller. Toutes les démarches se font directement sur le site de la fintech. Pour déterminer vos connaissances financières et établir votre profil d’investisseur, Mon Petit Placement va vous poser une série de questions.

Il ne suffit que d’une dizaine de minutes montre en main pour définir votre profil. Vous n’avez pas besoin de quitter votre ordinateur ou votre smartphone pour aller au bout de l’inscription, et encore moins de vous déplacer en agence ou d’appeler un téléconseiller. Dans les 24 heures, vous recevrez ensuite une stratégie d’investissement adaptée à votre profil. Celle-ci n’est pas gravée dans le marbre, puisqu’il est possible de la modifier avant de valider.

Enfin, Mon Petit Placement est accessible à partir d’un premier versement de 300 euros. De quoi investir à son rythme, sans avoir besoin de vider tous ses comptes en banque.

Jusqu’à 12 % de rendement potentiel

En tant que plateforme spécialisée dans l’investissement, Mon Petit Placement propose des investissements adaptés à tous les profils. Selon votre appétence au risque et vos objectifs, la fintech a plusieurs portefeuilles de placements à vous soumettre. Les rendements potentiels observés de ceux-ci varient entre 3 et 12 % par an en moyenne. Pour rappel, le livret A ne propose qu’une rémunération fixée à 0,5 % par an.

Derrière ces hauts rendements se cachent en fait des assurances-vie. Ce placement financier bien connu permet d’investir son argent dans différents types de produits. Chez Mon Petit Placement, ils sont directement issus de grands noms de la finance comme JPMorgan ou Rothschild, et la plateforme est adossée à de solides partenaires comme Generali. Vos placements financiers profitent ainsi de l’expertise de ces établissements premium. Attention toutefois, plus votre profil est offensif, plus vous vous exposez à des risques.

Un investissement sur-mesure

Bien entendu, certains investisseurs préfèrent viser des rendements inférieurs afin de diminuer l’exposition aux risques. C’est pour cette raison que Mon Petit Placement vous pose un certain nombre de questions lors de l’inscription. Elles permettent d’établir votre profil d’investisseur, afin que la startup vous propose un investissement adapté à votre profil.

Et si vous avez la moindre question, les experts de la fintech sont réactifs et disponibles par téléphone ou via le chat intégré à la plateforme.

La société propose aussi, en option, des portefeuilles de placement qui permettent de soutenir des causes qui vous tiennent à cœur. Il est ainsi possible d’investir son argent dans plusieurs domaines, comme le climat, la santé ou encore la solidarité.

30 % de réduction sur vos frais

Comment Mon Petit Placement gagne-t-il de l’argent avec vos placements ? La fintech se rémunère à la performance. C’est-à-dire qu’elle ne prélève une commission que si votre placement performe. Autrement dit, si aucun gain n’est enregistré, Mon Petit Placement ne vous prélèvera aucuns frais.

Toutefois, il est possible de réaliser des économies sur ces frais. En effet, en vous inscrivant avec le code NUM30, vous pouvez bénéficier d’une remise de 30 % sur les frais prélevés par Mon Petit Placement la première année.

