Un service pour les rassembler tous et dans la productivité les lier. C'est ni plus ni moins la promesse de Bitrix24, une suite de gestion de projet, de CRM et de messagerie complète qui permet de remplacer les dizaines d’applications, logiciels et service que les collaborateurs d’une entreprise utilisent au quotidien.

Combien de services, d’applications ou de logiciels utilisez-vous simultanément pour effectuer toutes les tâches et activités de votre travail ? Le pôle commercial d’Humanoid en utilise au minimum une petite dizaine simultanément : Slack pour la messagerie, Gmail pour les emails, Google Drive pour le stockage ou encore Notion pour l’organisation et la gestion de projet.

À cela s’ajoute un outil spécifique pour la facturation, un service de CRM pour la gestion client, 3 ou 4 messageries instantanées pour contacter les clients et un bon vieux Google Sheets pour tout ce qui ne rentre pas dans des cases précises. Il est par ailleurs très rares que ces logiciels et services puissent communiquer, interagir ou importer des données entre eux.

Rassembler tous les services et logiciels en une seule interface

Ces nombreux outils et services demandent un temps d’adaptation et de formation aux processus conséquent pour les nouveaux venus. Les directeurs commerciaux ne le savent que trop bien, on considère souvent qu’un commercial ne passe que 20 à 30 % de son temps à démarcher des clients ou à vendre ses solutions. Le reste passe dans des démarches administratives, à savoir où se trouve précisément une information, un fichier ou réaliser son suivi d’activité. Un déperdition d’efficacité commune à toutes les entreprises, qu’elles vendent de la publicité ou des cuisines.

Pour gagner en productivité, il existe heureusement des solutions tout-en-un qui couvrent au maximum les besoins de l’activité commerciale, administrative et opérationnelle d’une société en plein développement. C’est le cas de Bitrix24. Cette plateforme professionnelle de collaboration couvre au maximum les besoins logiciels et les besoins de communication de collaborateurs au sein d’une entreprise.

Chaque collaborateur sur Bitrix24 dispose en effet de la même interface et des mêmes outils collaboratifs accessibles sur n’importe quel navigateur web, ou via l’application Bitrix24 (Android et iOS mais aussi Windows et MacOS). Cette interface sert aussi bien de plateforme collaborative avec un système de chat interne, de visio ou de stockage de fichier sur le cloud que de plateforme de travail.

Voici quelques-uns des outils mis à disposition par Bitrix24 :

Des outils de gestion de tâches et de projets

Bitrix24 permet de créer des listes de tâches, d’y assigner des collaborateurs, des deadlines ou des dates de rendus, voire des factures ou des contacts issus de son CRM intégré. La grande puissance de l’outil, c’est ensuite de pouvoir visualiser ses tâches sous différentes vues : tableau kanban pour bien voir l’avancée, agenda pour vérifier les deadlines ou encore diagramme de Gantt pour s’assurer que les délais de productions sont bien respectés.

Un outil complet de gestion de la relation client (CRM)…

La base de la bonne santé de son pôle commercial, c’est un CRM à jour. Le CRM de Bitrix24 n’est pas une simple base de données avec des noms et des numéros de téléphone. Il permet à la fois d’établir facilement des listes de prospects (selon leur domaine ou le montant des dernières transactions, par exemple), mais aussi de les contacter facilement et de façon groupée, que ce soit par emails, des newsletters personnalisées, par SMS ou encore via des messageries instantanées.

Une interface unifiée et cohérente

L’avantage d’une solution tout-en-un comme Bitrix24, c’est qu’elle permet de lier ses différents outils et services entre eux. Prenons un exemple avec le CRM et la messagerie. Traditionnellement, les outils de CRM se contentent d’entrer les informations de bases de ses contacts et d’envoyer une notification pour rappeler que ce client potentiel n’a pas été recontacté depuis longtemps.

Bitrix24 associe les emails à l’outil de CRM. Il est ainsi possible d’avoir immédiatement l’historique complet de la correspondance avec un prospect : les emails envoyés et les réponses, bien entendu, mais aussi les derniers échanges via une messagerie instantanée et même les appels passés. Bitrix24 permet ainsi de pouvoir envoyer des SMS ou des appels directement depuis son interface.

La possibilité de travailler sur une version Cloud ou auto-hébergée

Bitrix24 s’adapte à la taille de votre entreprise. Pour les petites entreprises, il est ainsi possible de bénéficier de ses services directement sur le Cloud, hébergé par Bitrix24. Mais si votre structure est plus grande ou que vous désirez avoir vous-même la main sur les serveurs, vous pouvez très bien installer et héberger vous-même Bitrix24.

Une offre gratuite et des tarifs progressifs suivant le nombre de collaborateurs intégré à la plateforme.

Les nombreux services de Bitrix24 peuvent être essayés gratuitement et sans limite de collaborateur avec l’offre gratuite, mais certaines fonctionnalités du CRM et de la synchronisation de messagerie (pour associer un compte Gmail à son compte Bitrix par exemple) seront limitées.

Bitrix24 possède trois offres premium, allant de 49 à 199 euros par mois avec des durées d’abonnement comprises entre 1 et 24 mois. Une page spéciale permet de comparer les différentes fonctionnalités présentes ou non dans les différentes offres. Une version d’essai gratuite de 15 jours est également disponible pour tester toutes les fonctionnalités de la plateforme.