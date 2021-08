Les précommandes à peine terminées, le Galaxy Z Flip3 5G et son cousin le Galaxy Z Fold3 5G sont déjà disponibles à la Fnac. Vitrines technologiques du constructeur sud-coréen, ils prennent dorénavant le relai de feu la gamme Note.

Le Galaxy Note à 10 ans. Un anniversaire qui a été vite plié, puisque Samsung a tout simplement enterré son ancienne gamme phare, pour la remplacer par de nouveaux produits phares. Il s’agit du Galaxy Z Fold3 5G et du Galaxy Z Flip3 5G, qui sont disponibles à la vente depuis quelques heures à la Fnac.

Galaxy Z Fold3 5G : le smartphone des technophiles

On pourrait résumer ce nouveau Galaxy Z Fold simplement : il s’agit de la vitrine technologique de Samsung. Une vitrine brillante et impressionnante : elle étale les trésors technologiques de la marque. Sans surprise, c’est donc un appareil qui s’adresse à un public technophile.

Un écran totalement repensé

L’écran, d’abord. Sa taille n’a pas changé, sa construction en revanche, oui. Le Samsung Galaxy Z Fold3 5G reste bien sûr un smartphone pliant verticalement, mais il offre dorénavant une dalle Dynamic AMOLED de 7,6 pouces et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Une configuration idéale pour offrir une fluidité maximale, que ce soit pour du jeu mobile ou du streaming vidéo.

Le mobile est également bien équipé en termes de matériaux. Le Galaxy Z Fold3 5G est équipé d’un verre Gorilla Glass Victus, le plus résistant à l’heure actuelle, et le moins sensible aux rayures. Samsung a ajouté une certification IPX8 à sa gamme de smartphones pliants, ce qui les protège contre les chutes accidentelles dans l’eau.

Un smartphone plus solide

La charnière, ensuite. Samsung affirme avoir intégré « le cadre aluminium le plus résistant » jamais utilisé par la marque. On retrouve non seulement ce matériau sur la charnière, mais également sur le reste de la coque du Galaxy Z Fold3 5G.

L’autre innovation technologique dont Samsung peut être fier est la caméra frontale. Le constructeur a changé de stratégie sur cette troisième version du Z Fold et l’a cachée sous l’écran. Adieu poinçon ou encoche, l’appareil frontal n’est visible que lorsque l’application photo est en marche. Le reste du temps c’est un écran complet qui est à disposition de l’utilisateur.

Le Galaxy Z Fold3 5G compatible avec le S Pen

De feu la gamme Note, le Galaxy Z Fold3 5G hérite d’un de ses meilleurs atouts : la possibilité d’utiliser un S Pen pensé spécialement pour l’écran du Z Fold. Pointe adaptée à l’écran pliable du smartphone mais tout aussi efficace que sur un Galaxy Note, ce S Pen Z Fold Edition n’est en revanche pas compatible avec Air Actions, puisqu’il ne dispose pas du Bluetooth.

Si vous souhaitez la panoplie complète du S Pen de Samsung, il faudra vous tourner vers le S Pen Pro qui, lui, dispose de deux pointes (pour un Galaxy Note et un Galaxy Z Fold3 5G) et de la compatibilité Bluetooth permettant l’utilisation des fameuses Air Actions.

Des spécifications premium

Pour le reste des caractéristiques, on retrouve évidemment un processeur Snapdragon 888, le meilleur du marché Android, et compatible avec la 5G. À cela s’ajoutent 256 ou 512 Go de mémoire de stockage et une belle batterie de 4400 mAh qui devrait vous permettre de tenir bien plus d’une journée sans avoir besoin de brancher votre mobile.

Le Galaxy Z Fold3 5G est disponible à la Fnac au prix de 1 799 €. Si le constructeur a revu ses tarifs à la baisse sur les smartphones pliants, il est cependant à noter que 2021 signe la fin de la présence des chargeurs dans les boîtes du géant coréen.

Galaxy Z Flip3 5G : le smartphone pliant grand public

Le Galaxy Z Flip3 5G quant à lui, est un smartphone, certes bourré de nouveautés, mais néanmoins pensé pour un public plus large. Il parie en effet beaucoup plus sur son style clapet, son design compact et ses couleurs chatoyantes que son cousin le Z Fold3 5G. Dernier point en sa faveur : un prix bien plus abordable, à peine au-dessus des 1000 euros.

Il dispose lui aussi de belles innovations, à commencer par son écran. À l’instar du Galaxy Z Fold3 5G, le Galaxy Z Flip3 5G dispose d’un bel écran Dynamic AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il est en revanche plus haut et un peu plus petit puisque la diagonale d’écran se situe à 6,7 pouces. Il est également plus petit dans la poche avec notamment une épaisseur de moins de deux centimètres.

Petit mais costaud

Une fois replié, on apprécie d’ailleurs le petit écran avant de 1,9 pouce (contre 1,1 pouce sur le précédent Galaxy Z Flip) qui permet de lire moult notifications ou de visualiser les selfies pris avec le double capteur arrière de 12+12 Mégapixels. Et c’est là, l’autre avantage du Galaxy Z Flip : une fois replié, le capteur arrière joue le rôle de double capteur avant et offre ainsi des selfies dans la meilleure définition possible.

Tout comme pour son cousin, Samsung a mis le paquet côté construction. On retrouve ainsi le Gorilla Glass Victus, un revêtement aluminium solide et une certification IPX8 (étanchéité à l’eau) ce qui est, rappelons-le, une première sur les smartphones pliants de Samsung.

Un mobile compact et complet

Si la grande force de ce smartphone réside dans son écran pliable, il propose également une fiche technique musclée. On parle ainsi d’un processeur Snapdragon 888, de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage. Il vient enfin en pas moins de 7 coloris différents, un vaste choix qui devrait plaire à chacun.

Le Samsung Galaxy Z Flip3 5G est disponible depuis le 27 août en vente et il est disponible à la Fnac au prix de 1 059 euros.

Une belle offre de remboursement pour fêter la sortie des Z Fold3 5G et Z Flip3 5G

Comme deux bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, Samsung lance également une jolie offre de remboursement pour l’achat d’un Galaxy Z Fold3 5G ou Z Flip3 5G. Entre le 27 août et le 31 octobre 2021, vous pourrez bénéficier d’un maximum de 150 euros remboursés si vous vous offrez, en plus d’un smartphone pliant, un ou plusieurs accessoires connectés signés Samsung. Cela inclut notamment les tout nouveaux Galaxy Buds 2, la Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 4 Classic ou encore les deux nouveaux S Pen. Une bonne manière de s’offrir le meilleur de Samsung pour un tarif intéressant.

Toutes les informations complémentaires sont disponibles sur le site de Samsung.