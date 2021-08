Romain Ribout - 06 août 2021 Tech

[Le Deal du Jour] iRobot est le leader sur le marché des robots aspirateurs. Son Roomba 971 est un modèle milieu de gamme efficace, aujourd'hui plus abordable qu'à l'accoutumée puisque son prix passe de 499 euros à 369 euros sur Amazon.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Les robots aspirateurs sont très pratiques au quotidien s’ils sont efficaces. C’est le cas du iRobot Roomba 971, un appareil capable de nettoyer votre intérieur via une simple commande vocale et qui analysera ses passages pour s’améliorer de jour en jour. Ses nombreuses fonctionnalités intelligentes lui permettent également d’établir des cartographies précises de son environnement pour mieux se repérer et vous donner la possibilité de délimiter des zones ou de nettoyer une pièce plutôt qu’une autre.

Au lieu de 499 euros habituellement, il est en ce moment disponible en promotion à 369 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Est-il facile à utiliser ?

L’iRobot Roomba 971 est très simple à contrôler depuis l’application iRobot Home (disponible sur iOS et Android). Elle permet de lancer tout type de nettoyage en quelques clics. Et si vous préférez parler directement à votre compagnon de ménage, il suffira alors de prononcer les mots « Ok Google … » ou « Alexa… » pour que le robot aspirateur vous écoute et vous obéisse. Avec les compatibilités Google Assistant et Amazon Alexa, il est également possible de programmer des routines pour lancer le nettoyage quand vous êtes au travail, par exemple.

Le nettoyage est-il efficace ?

En 2021, nous sommes maintenant très loin de la première génération de robots aspirateurs qui se contentait d’aller en ligne droite, puis de ricocher sur un angle aléatoire après avoir rencontré un obstacle. Ici, le nettoyage se fait intelligemment grâce aux nombreux capteurs du Roomba 971. Ce dernier est capable de naviguer dans les pièces de votre logement en évitant les obstacles, mais aussi certaines zones et objets de votre choix. Grâce à ses 2 brosses en caoutchouc multisurfaces, il aspire presque tout sur son passage et adapte même sa hauteur en fonction de l’environnement (tapis, moquette, sols durs, etc.). De plus, son capteur « Dirt Detect » lui permet de reconnaître les endroits les plus encrassés afin d’effectuer un nettoyage plus puissant.

Que savoir de plus ?

Le modèle 971 est cinq fois plus puissant que les robots aspirateurs Roomba de la série 600, comprenez par-là les modèles entrée de gamme de la marque. Son gros avantage : une fois la batterie vide, il reviendra tout seul à sa station pour se recharger, puis, après avoir repris ses forces, il reprendra le travail là où il l’avait laissé pour finir son nettoyage jusqu’au bout.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo