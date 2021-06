Noémie Koskas - 28 juin 2021 Wearables

[Le Deal du Jour] Le prix des récentes montres connectées d'Apple chute juste avant le début des soldes. L'Apple Watch Series 6 passe ainsi de 429 euros à 369 euros, quand l'Apple Watch SE est affichée à 259 euros au lieu de 299 euros, le tout sur Amazon.

Lors de sa conférence de rentrée de 2020, Apple a dévoilé deux nouvelles montres connectées : l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE. Si la deuxième est plus abordable que la première, les deux références se rejoignent sur plusieurs points. Elles profitent également toutes deux de bonnes réductions actuellement, qui les rendent encore plus intéressantes.

Habituellement proposée à 429 euros, l’Apple Watch Series 6 (40 mm) est en ce moment disponible à 369 euros sur Amazon. De son côté, l’Apple Watch SE (40 mm) profite d’une promotion faisant passer son prix de 299 euros à 259 euros, aussi sur Amazon.

Quelles sont les principales différences entre l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE ?

La première différence entre les deux modèles se situe au niveau du design : si l’Apple Watch Series 6 propose des finitions plus nombreuses et premium, avec du choix entre de l’acier inoxydable, de l’aluminium ou du titane, la SE se contente de l’aluminium pour son boîtier. Mais visuellement, la différence n’est pas trop flagrante non plus. En revanche, elle le sera davantage concernant l’écran : la Series 6 profite de la technologie Always-On, qui consiste à permettre à l’écran de rester constamment allumé, même quand on ne l’utilise pas, tandis que la SE s’animera uniquement lorsque l’on souhaite la solliciter. Alors si vous souhaitez un modèle qui s’apparente davantage à une montre classique, il faudra vous diriger vers la Series 6.

De plus, les Series 6 et SE embarquent deux puces différentes : la première intègre la puissante puce S6, alors que la deuxième se contente d’une puce S5 semblable à celle qui équipait la montre Series 5. On obtiendra forcément un gain de puissance pour la montre la plus onéreuse, mais gardons à l’esprit que les applications restent très bien optimisées dans tous les cas, peu importe le modèle. Enfin, ceux et celles qui souhaitent utiliser leur Apple Watch comme un vrai compagnon calé sur la santé se tourneront plus facilement vers la Series 6, qui propose d’effectuer des électrocardiogrammes ou même de mesurer le taux d’oxygène dans le sang. La SE, elle, ne dispose que d’un capteur pour la fréquence cardiaque.

Mais ont-elles des fonctionnalités en commun ?

Malgré leurs petites différences, les deux montres connectées de la marque à la pomme restent tout de même très similaires sur plusieurs points. Elles tournent par exemple sous le même système d’exploitation, watchOS 7. Autrement, on retrouvera une foule de fonctions que les deux se partagent : GPS, boussole, altimètre toujours activé, une étanchéité jusqu’à 50 mètres, un gyroscope, un accéléromètre, ou encore un même capteur de luminosité. Les Series 6 et SE proposent aussi une autonomie identique de 18h. Les deux références permettront également de suivre diverses activités sportives, et seront toutes les deux de vraies aides pour vous apporter des informations sur votre sommeil.

À qui se destinent-elles ?

Si l’écran Always-On n’est pas indispensable pour vous, et que vous n’avez pas besoin d’une montre ultra-calée sur les données de santé, alors l’Apple Watch SE, bien plus abordable, représentera un meilleur choix. Si vous souhaitez taper dans le haut du panier, et bénéficier de plus de fonctionnalités et de finitions premium, l’Apple Watch Series 6 sera toute désignée. Dans tous les cas, vous devrez évidemment détenir un iPhone (6S jusqu’au plus récent, soit le 12 Pro Max à l’heure actuelle), qui devra tourner sous iOS14.

