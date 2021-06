Romain Ribout - 11 juin 2021 Télécoms

[Le Deal du Jour] Sosh lance aujourd'hui une nouvelle série limitée à petit prix pour celles et ceux qui sont pas trop gourmands en 4G. Le forfait mobile en question octroie 20 Go de 4G en France et 8 Go en Europe/DOM pour moins de 5 euros par mois. L'offre est valable pour quelques jours seulement.

En voyant ses principaux concurrents redoubler d’efforts pour proposer des forfaits mobile à petit prix, Sosh décide aujourd’hui de s’aligner avec RED by SFR et B&You afin de lui aussi proposer une offre sans engagement avec 20 Go de 4G pour seulement 4,99 euros par mois. L’avantage ? Vous profiterez des infrastructures d’Orange — aka le meilleur réseau en France — pour le même prix que les autres.

Cette offre sans engagement et sans prix qui double après un an est disponible uniquement jusqu’au 14 juin 2021 à 9h du matin.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi un forfait avec seulement 20 Go ?

Si les forfaits mobile avec une grande enveloppe 4G se sont beaucoup démocratisés, il faut aussi prendre en compte que la plupart des Françaises et Français n’utilisent pas une aussi grande quantité de data tous les mois. La moyenne est légèrement en dessous de 10 Go, donc un forfait avec le double de ce chiffre est largement suffisant pour une grande partie de la population de l’Hexagone. De plus, vous ferez de belles économies !

Sosh propose quoi de plus que les autres opérateurs ?

Sur le papier, on retrouve peu ou proue les mêmes arguments que chez B&You et RED by SFR, avec 20 Go à utiliser en France, dont 8 Go qui sont dédiés à de nombreuses destinations dans l’Union européenne. De même pour les appels, SMS et MMS qui sont illimités. Cependant, Sosh est chapeauté par Orange, il bénéficie donc des infrastructures de l’opérateur historique en France afin de proposer le meilleur débit possible.

Comment puis-je conserver mon numéro actuel ?

C’est simple. Il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription, lequel s’obtient en appelant le 3179. Cette démarche permet également la résiliation automatique de votre abonnement chez votre ancien opérateur.

