Apple vient de rendre son application de streaming vidéo disponible pour les télés Android. Il devient enfin possible de regarder Mythic Quest, Ted Lasso ou The Morning Show si vous êtes dans l'écosystème TV de Google.

Apple TV s’ouvre enfin à la concurrence. Le service de streaming de Cupertino qui n’était jusque-là pas disponible sur les box Android TV vient d’arriver sur le Play Store. Les fans de Ted Lasso pourront donc regarder la nouvelle saison de la sitcom à succès sur leurs télévisions même s’ils n’ont pas de boitier multimédia Apple.

Dans un communiqué daté du 1er juin 2021, Nvidia a annoncé que l’application Apple TV était enfin disponible sur l’OS télé de Google. À vrai dire, Nvidia a annoncé la disponibilité de l’application pour les boitiers Nvidia Shield spécifiquement, mais elle peut aussi être installée sur le reste des systèmes Android TV.

Pour profiter du service, rien de très complexe. Rendez-vous sur le Play Store depuis votre télé Android, cherchez « Apple TV » et le logiciel devrait être listé. Une fois l’application installée, passez les quelques écrans d’introduction et vous arriverez sur la page d’accueil du service. De là, rendez-vous dans les paramètres depuis le bandeau supérieur et connectez-vous à votre compte Apple TV. La connexion peut être effectuée directement sur la télé (avec le clavier virtuel), ou vous pouvez scanner un QR Code et utiliser votre mobile pour plus de confort.

Dolby Vision et 4K

Si vous disposez d’un abonnement Apple TV+ actif, alors vous pourrez regarder Ted Lasso, The Morning Show ou Mythic Quest depuis le confort de votre télé. L’arrivée de l’application sur Android est à saluer, car jusque-là les propriétaires de box Google ne disposaient d’aucun moyen facile pour regarder les séries Apple sur leurs télévisions. La méthode la plus efficace était de brancher un ordinateur au port HDMI de sa télévision. Pas exactement idéal. L’expérience de l’application native est bien plus fluide et agréable, Apple n’ayant pas oublié de soigner le design de son service. Les télés compatibles pourront profiter de la qualité Dolby Vision.

Bien évidemment, Apple n’a pas rendu son service disponible sur une plateforme concurrente par pure bonté de cœur. La plateforme de streaming a besoin d’un maximum d’abonnés pour devenir un succès. Se rendre disponible sur le plus de plateformes possible est un bon moyen de faire grimper le compteur, exactement comme Apple a fait avec son service Apple Music.

Un timing opportun

Le timing non plus n’est pas innocent puisque la période d’essai gratuite au service va bientôt prendre fin. Lancé fin 2019, Apple TV+ offrait un an d’abonnement gratuit aux propriétaires de produits Apple. Abonnement qui a été rallongé en raison des confinements mondiaux, mais qui devrait prendre fin en juillet prochain. Selon un cabinet de recherche cité par Variety, 62 % des abonnements à Apple TV profitent pour le moment de cette offre. Il y a fort à parier qu’une partie ne paiera pas après la fin de cette période de grâce et Apple a donc besoin de trouver un nouveau levier de croissance.

Le service était déjà disponible sur les Fire TV d’Amazon, certaines télés LG, Sony ou Samsung et sur les consoles type PlayStation et Xbox. En arrivant sur Android TV, Apple va pouvoir draguer un nouveau public qui représente 5,9 % des propriétaires de TV connectée selon Statista. Un chiffre pas si énorme, mais ce marché est extrêmement fragmenté et Apple a besoin de conquérir un maximum de plateformes pour espérer imposer son service.

