Attendue mi-mai, la nouvelle version de Firefox arrivera début juin. Un décalage de quelques semaines qui s'explique par l'arrivée d'un nouveau design pour le navigateur web.

Où est passé Firefox 89 ? Voilà la question que pourraient se poser celles et ceux qui se servent du navigateur web de Mozilla au quotidien. En effet, une nouvelle version est d’ordinaire proposée régulièrement. Or la dernière fois qu’une mise à jour importante du logiciel a eu lieu, c’était le 19 avril 2021 avec Firefox 88 (on ne compte pas la mise à jour 88.0.1, sortie le 5 mai, qui est un patch de sécurité).

Depuis le premier trimestre 2020, la fondation Mozilla a en effet réorganisé son cycle de mise à jour de Firefox de sorte de pouvoir publier une nouvelle version du logiciel toutes les quatre semaines, au lieu de cinq à huit autrefois, pour « apporter de nouvelles fonctionnalités plus rapidement ». Dès lors, Firefox 89 aurait dû sortir aux alentours du 17 mai. Mais rien n’est sorti des tuyaux de Mozilla.

Une nouvelle version qui apporte un nouveau design

Les jours d’après non plus. Alors ? Il faudra en fait attendre le 1er juin 2021 pour mettre la main sur Firefox 89. En effet, pour qui suit de près l’actualité de Mozilla, il avait été indiqué le 16 mars dernier que le cycle de la bêta de cette version sera allongé de deux semaines supplémentaires, pour un total de six semaines. Signe que le rythme de quatre semaines n’est plus tenable ? Pas exactement.

Cette situation vient du fait que Mozilla prépare une refonte visuelle et ergonomique de son navigateur avec Firefox 89. Nous avions évoqué ce nouveau design début avril, en faisant une comparaison avec l’actuel. Celui-ci peut dès à présent être découvert en utilisant les versions avancée (Nightly) ou bêta du navigateur web. Mais il faudra patienter encore un peu pour l’obtenir sur la mouture grand public.

Le nouveau design ne va pas chambouler complètement l’organisation du navigateur, mais on observe des onglets redessinés et arrondis, une interface éclaircie et plus aérée (avec, par exemple, le retrait des icônes dans le menu). La barre d’outils a été simplifiée, avec le déplacement de certaines fonctions peu utilisées. Par ailleurs, les onglets renseignent sur leur activité (par exemple, si un média est actif).

Si l’on se fie aux actuelles notes de mises à jour de Firefox 89 bêta, cette prochaine version se focalisera surtout sur le nouveau design. Il y a certes quelques autres mentions, comme des améliorations sur les paramètres de confidentialité, mais elles sont anecdotiques en comparaison. Il convient toutefois de noter que des écarts peuvent exister entre le patch note d’une version bêta et celui accompagnant la version finale.

Signe supplémentaire que Firefox 89 est vraiment centré sur le ravalement de façade du logiciel, et que c’est bien cette refonte graphique et ergonomique qui a nécessité un délai plus important que le cycle habituel, la vidéo promotionnelle que Mozilla a partagée sur les réseaux sociaux. Celle-ci annonce la nouvelle version de Firefox, en teasant sur un « design épuré » et « moins de tracas pour être plus productif. »

