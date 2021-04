Mozilla prépare un relooking de son navigateur web Firefox. Les modifications sont subtiles, mais visent à améliorer le confort visuel et de navigation.

Firefox va bientôt avoir droit à un ravalement de façade. Dans une version avancée du navigateur, Mozilla planche sur une refonte visuelle et un remaniement de l’interface. Ce nouveau look est actuellement disponible dans une version expérimentale du logiciel, la Nightly. Son déploiement dans la version classique de Firefox est attendu pour le mois de mai 2021.

Vous pouvez aller explorer vous-même ces évolutions en téléchargeant et en installant la Nightly sur votre ordinateur — il faut avoir en tête qu’il s’agit-là d’une version précoce du navigateur, et qu’elle peut s’avérer instable ou dysfonctionnelle. Vous n’aurez pas non plus accès à vos éléments de personnalisation (thèmes, extensions, plugins), votre historique ou vos favoris.

À quoi ressemble le nouveau Firefox

Pour les autres, nous vous proposons deux captures avant / après pour observer, via le comparateur, les changements. Évidemment, les modifications sont plutôt discrètes et modestes — d’abord, parce que le navigateur doit autant que possible s’effacer au profit des sites web qu’il doit afficher, ensuite parce qu’il ne s’agit ni de réinventer la roue, ni de mettre l’interface sens dessus dessous

Les onglets ont été retravaillés, avec un design arrondi pour l’onglet actif. Selon Mozilla, l’abandon des angles, présents dans l’actuelle version de Firefox, « favorise la mise au point et signale la possibilité de déplacer facilement l’onglet selon les besoins ». Par ailleurs, les onglets indiquent mieux certaines informations, par exemple si un média est en train d’être lu avec la mention « lecture en cours » et l’icône adéquate.

Outre des onglets retravaillés, l’interface est légèrement éclaircie et donne l’impression d’être plus aérée.

Concernant la barre d’outils, Mozilla explique avoir voulu retirer les fonctions redondantes et celles peu utilisées, pour ne garder que ce qui sert couramment à la navigation. Toutes les rubriques qui ont disparu se retrouvent en fait ailleurs dans Firefox, comme les outils de développement web, l’édition ou l’ouverture d’un fichier. La hiérarchie des rubriques qui ont été maintenues a aussi été revue.

Au passage, Mozilla a retiré les icônes du menu pour l’aérer. « Le bruit visuel a été réduit en supprimant l’iconographie inutile et en fournissant des étiquettes plus claires », commente la fondation. De façon générale, l’iconographie est annoncée comme plus légère, avec une palette de couleurs raffinée et un style davantage cohérent. Par ailleurs, Mozilla assure que le volume d’alertes et de messages a été réduit.

Le détail des changements est disponible dans les notes de mises à jour de Firefox 89. Elles évolueront encore d’ici la sortie de cette version navigateur, ce printemps. En marge de ces retouches visuelles et ergonomiques, Mozilla signale également des avancées en matière de confidentialité, avec un renforcement du mode de navigation privée et le déploiement de sa fonctionnalité anti-pisteurs.

Crédit photo de la une : Mozilla Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo