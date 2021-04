Durant tout le mois d’avril, Dell met en place de belles réductions sur de nombreux PC portables et écrans, comme le Dell XPS 13 qui tombe sous la barre des 950 euros. Une bonne occasion de mettre à jour son matériel de télétravail. Petit tour d’horizon des meilleures offres du constructeur.

S’il se présentait comme une solution temporaire il y a un an (déjà…), en 2021, le télétravail est désormais devenu la norme. Il est donc essentiel d’opter pour une configuration informatique plus pérenne afin de travailler aussi efficacement chez soi qu’au bureau. Un changement qu’il est possible d’effectuer sans faire exploser son budget puisque Dell lance en ce moment de nombreuses réductions sur ses meilleurs produits.

Que vous soyez à la recherche d’un PC portable performant comme le Dell XPS 13, d’un ordinateur convertible tel que le Dell Latitude 5510, ou d’un deuxième écran, il est possible de profiter de remises immédiates pouvant aller jusqu’à 650 euros. Des promos qui durent jusqu’à la fin du mois d’avril, et dont nous vous avons sélectionné les plus intéressantes.

Le Dell XPS 13 à 943 euros au lieu de 1 179 euros

Que ce soit avec l’ancien ou le nouveau design (qui affine les bordures autour de l’écran et élargit le trackpad), le Dell XPS 13 est un ultrabook haut de gamme tout bonnement superbe, avec des détails soignés. Particulièrement fin (14,8 mm ou 15,8 mm pour l’ancienne version), il se glisse très facilement dans un sac à dos, se faisant rapidement oublier lors des déplacements.

Son écran de 13 pouces dispose d’une définition Full HD, qui bénéficie d’un traitement anti reflet et d’une excellente visibilité quelle que soit votre position. Mais si les deux générations diffèrent au niveau du design, elles s’appuient sur une fiche technique similaire. On déniche donc un processeur Intel Core i5-1135G7, une puce de 11e génération, 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage interne en SSD. Cette configuration est idéale pour un usage professionnel puisqu’elle permet d’accomplir les tâches classiques comme gourmandes (retouche d’image, montage vidéo) en toute fluidité.

Arrivés en fin d’année dernière, les Dell XPS 13 bénéficient déjà d’une réduction immédiate sur le site du constructeur. Ainsi, jusqu’au 20 avril prochain, Dell offre 236 euros de réduction sur le Dell XPS 13 (ancien design), ce qui fait tomber son prix à 943 euros. Le Dell XPS 13 (nouveau design) profite lui de 270 euros de remise et affiche un prix de 1 079 euros.

Le Dell Inspiron 14 à 849 euros au lieu de 999 euros

Avec le Dell Inspiron 14, vous êtes face à un Dell XPS 13 en plus grand, avec une dalle mieux définie. Ce PC portable embarque ainsi un écran de 14,5 pouces à la définition QHD+ (2 560 x 1 600 pixels). Une dalle parfaitement calibrée qui permet de profiter pleinement des contenus en haute résolution comme les photographies ou les maquettes artistiques.

Pour ce qui est de la fiche technique, on retrouve des composants semblables à ceux du Dell XPS 13, avec cependant un processeur un peu plus puissant. Arrive donc une puce Intel Core i7-1165G7 de 11e génération. Elle est couplée à 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Autant dire que là aussi, vous ne souffrirez d’aucun ralentissement dans les tâches les plus gourmandes.

Jusqu’au 20 avril prochain, Dell fait dégringoler le prix du Dell Inspiron 14 7000 à 849 euros, contre 999 euros habituellement. Une réduction immédiate de 150 euros bienvenue pour un PC portable taillé pour le télétravail.

Le Dell Latitude 3410 à 579 euros au lieu de 884 euros

Si le Dell Latitude 3410 est le produit le moins cher de notre sélection, avec un tarif sous les 600 euros, il reste un ordinateur portable tout à fait convenable pour le télétravail. Très léger, avec son petit 1,5 kg, le Dell Latitude 3410 est facilement transportable, ce qui en fait un laptop aussi intéressant pour le télétravail que pour les (rares) déplacements.

Son écran de 14 pouces assure une définition HD de 1 366 x 768 pixels. Comme pour le Dell XPS 13, il bénéficie d’un traitement antireflet qui le rend agréable à utiliser même avec une forte luminosité. Sous le capot, on déniche un processeur Intel Core i3-10110U de 10e génération, ainsi que 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Bien que cette configuration ne vous permettra pas de faire décoller des fusées, elle est plus que suffisante pour encaisser toutes les tâches bureautiques sans broncher.

Dès aujourd’hui et jusqu’à la fin du mois d’avril, le Dell Latitude 3410 jouit d’une réduction de 305 euros, ce qui fait chuter son prix à 579 euros au lieu de 884 euros.

Le Dell Latitude 5510 à 1 019 euros au lieu de 1 675 euros

Non content d’être un ordinateur puissant, avec ses 16 Go de RAM, son SSD de 512 Go et son processeur Intel Core i5-10310U de 10e génération, le Dell Latitude 5510 possède un twist avantageux. En effet, il est capable, grâce à une charnière à 360° et un écran tactile de 15,6 pouces, de se transformer en tablette. Ce choix du 2 en 1 en fait donc un compagnon idéal pour le télétravail comme pour le divertissement.

Il est ainsi possible de travailler efficacement sur des logiciels gourmands, comme la retouche photo, avant de transformer le Dell Latitude 5510 en tablette pour profiter tranquillement de son contenu en streaming sur son canapé. Bien entendu, le Dell Latitude 5510 ne lésine pas sur la connectique puisqu’on trouve 3 ports USB A, un port USB type-C, un port HDMI, un port RJ 45 et une prise jack.

Le Dell Latitude 5510 est disponible aujourd’hui au prix de 1019 euros, contre 1675 euros en temps normal, soit une (jolie) baisse de 655 euros.

L’écran Dell UltraSharp à 312 euros au lieu de 460 euros

Le Dell UltraSharp a l’avantage d’être un moniteur suffisamment polyvalent pour se placer comme un bon écran d’appoint pour télétravailler. Il mise sur une dalle IPS de 24,1 pouces, avec des bordures très fines. Sa définition est de 1 920 x 1 200 pixels (format 16:10) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

En plus d’avoir une diagonale intéressante pour les activités bureautiques, le Dell UltraSharp possède un filtre anti-lumière bleue, afin d’enchaîner les longues sessions de travail sans s’abîmer les yeux. Enfin, au niveau de la connectique, le Dell UltraSharp mise sur deux ports DisplayPort (entrée et sortie), un port HDMI, deux prises USB Type-C, un port RJ45 et 3 ports USB-A. Sans oublier la prise jack pour la sortie audio.

Aussi bon comme moniteur principal ou d’appoint pour travailler, le Dell UltraSharp dégringole à 312 euros, contre 460 euros en temps normal.