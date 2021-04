Semaine étrange pour Mark Zuckerberg : non seulement son numéro de téléphone s'est retrouvé dans une fuite de données impliquant Facebook, mais il a aussi été découvert qu'il est inscrit sur Signal, une messagerie instantanée concurrente de WhatsApp, qu'il possède.

Mark Zuckerberg se soucie plus de la vie privée qu’on ne le pense. De la sienne, en tout cas. Il est du genre à coller du scotch sur la webcam et le micro de son ordinateur, mais aussi à racheter les maisons entourant la sienne, pour éviter les indiscrétions. Et, lors de son audition au Sénat, il a montré qu’il n’était pas disposé à dire dans quel hôtel il était descendu avant de se rendre au Capitole.

Visiblement, ce souci de confidentialité s’étend aussi aux applications. Le hasard de la fuite des numéros de téléphone — qui concerne plus 533 millions d’internautes, dont près de 20 millions de Français — a en effet montré que Mark Zuckerberg a installé l’application Signal sur son smartphone, alors même que l’entreprise qu’il a fondée, Facebook, possède depuis 2014 une application concurrente, WhatsApp.

Comment l’a-t-on su ? Il s’avère que des spécialistes en sécurité informatique, mais aussi des journalistes ont exploré les fichiers contenant ces centaines de millions de données et ont découvert que certaines informations y figurant sont celles de Mark Zuckerberg. C’est ce que rapporte par exemple Mikko Hyppönen, le responsable de la recherche au sein de l’entreprise F-Secure, qui édite des antivirus, le 4 avril 2021.

Et puisque le numéro de téléphone de Mark Zuckerberg figure dans la fuite, une idée a émergé : et si on l’ajoutait à ses contacts, au cas où il apparaîtrait dans une application ? C’est ce qu’a fait un autre expert informatique, Dave Walker. Et, surprise, Signal, qui avait accès au carnet d’adresses de Dave Walker, a détecté que Mark Zuckerberg s’est aussi inscrit sur Signal avec ce numéro de téléphone.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook

This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE

— Dave Walker (@Daviey) April 4, 2021