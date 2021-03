L'entreprise, fondée en 1984, fait référence à la ville de San Francisco. Oui.

Une fois qu’on le sait, cela se voit exactement comme le nez au milieu de la figure. Mais peut-être n’aviez-vous pas encore fait ce rapprochement, aussi évident soit-il. Connue dans le monde entier pour ses équipements à destination du marché des télécoms, l’entreprise américaine Cisco tire en fait son nom de la ville de San Francisco. Son logo fait d’ailleurs aussi référence à la ville.

L’histoire était racontée sur un blog de l’entreprise, à l’occasion des 75 ans de l’inauguration du pont du Golden Gate, en 1937. D’après John Morgridge, qui a dirigé Cisco de 1988 à 1995, le nom a été trouvé quand les fondateurs du groupe, Leonard Bosack et Sandy Lerner, se sont rendus en voiture à Sacramento pour enregistrer leur société. Nous sommes alors en 1984.

Le logo de Cisco, clin d’œil au Golden Gate

En voyant le pont du Golden Gate baigner dans la lumière du Soleil, poursuit le billet de blog, ils ont pensé à ce diminutif. Ils ont aussi gardé cette image du pont enjambant le détroit reliant la baie de San Francisco à l’océan Pacifique pour en faire le logo. Le rôle de cet ouvrage d’art interconnectant les deux extrémités du détroit symbolise bien ce que cherche à faire Cisco dans les réseaux.

Celui-ci a toutefois été redessiné au fil des ans, pour faire davantage référence aux activités du groupe. Initialement de couleur rouge, le logo avait été dessiné avec une forte référence au pont. Mais avec le temps, le design s’en est progressivement éloigné, sans couper les ponts — vous l’avez ? — avec les fondamentaux, afin de se rapprocher des pictogrammes symbolisant la connectivité, la force d’un signal radio.

En 1996, une première évolution du logo a retiré les câbles de retenue et masqué le tablier. Les suspentes, qui sont les câbles verticaux tenant le tablier grâce aux câbles de retenue, ont également été redessinées. Ce sont ces suspentes qui représentent les fameuses barres de connexion, comme sur smartphone, et qui servent à montrer la qualité de réception des signaux de téléphonie.

Dix ans plus tard, en 2006, une nouvelle évolution a lieu : le dessin est très épuré, en ne laissant plus que 9 suspentes, qui sont arrondies. La marque Cisco Systems devient juste Cisco et son emplacement, autrefois au-dessus du logo, passe en dessous. La police d’écriture et les couleurs changent également. Elles changeront encore une fois en 2013, pour passer à un bleu clair.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo