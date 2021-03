Romain Ribout - 09 mars 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Le chargeur Aukey Omnia a la particularité de délivrer une puissance de 90 W dans un tout petit format, avec la possibilité de recharger trois appareils en même temps. Il passe aujourd'hui de 71 à seulement 39 euros, après une remise de 45 % sur Amazon.

Le chargeur Omnia 90 W utilise le nitrure de gallium, c’est pourquoi il est si puissant et compact à la fois. Cette technologie, bien plus efficace que le traditionnel silicium à taille égale, permet de réduire les dimensions sans négliger les performances. Le chargeur de la marque Aukey est 20 % plus petit que le chargeur 87 W d’Apple, et il peut recharger plusieurs appareils en même temps grâce à ses deux ports USB-C et son port USB-A.

On le trouve actuellement à 39 euros au lieu de 71 euros grâce au code promo 97XT7K5U qui permet d’économiser 45 % sur le prix habituel du chargeur Aukey Omnia 90 W.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce que le nitrure de gallium ?

La plupart des chargeurs utilisent le silicium, mais plus on monte en puissance, plus ça prend de la place. C’est là que le nitrure de gallium intervient. Cette technologie offre jusqu’à 30 % d’efficacité énergétique en plus, ainsi qu’une meilleure résistance à la chaleur. Nos chargeurs deviennent alors de plus en plus compacts et de plus en plus performants.

Comment fonctionne le chargeur Aukey Omnia 90 W ?

Le chargeur Aukey propose de la charge rapide via ses trois ports, un USB-A et deux USB-C. La puissance monte jusqu’à 90 W sur le port principal, mais elle est ajustée si d’autres ports sont utilisés en simultané. Ce chiffre baisse alors à 60 W pour envoyer jusqu’à 12 W de puissances dans les deux autres ports.

Il est donc tout à fait possible de recharger son ordinateur portable (type MacBook Pro 16 ou Dell XPS 13) tout en redonnant aussi de l’énergie à son smartphone et sa montre connectée, par exemple.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

