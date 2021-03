Romain Ribout - 08 mars 2021 Tech

[Le Deal du Jour] La Boîte Sosh avec la fibre optique est en ce moment disponible à moitié prix durant toute la première année de l'abonnement, toujours sans engagement. Vous ne payez donc que 14,99 euros par mois pendant les douze premiers mois, puis 29,99 euros pour tous les prochains.

Sosh décide de continuer sur le chemin des promotions à l’occasion du printemps. Après les forfaits mobile, c’est donc l’abonnement Internet avec fibre optique qui profite d’une belle offre. Jusqu’au 29 mars 2021 à 8 heures du matin, la Boîte Sosh (avec Livebox 4 jusqu’à 300 Mb/s) est disponible à seulement 14,99 euros par mois pendant un an. Par la suite, le prix monte à 29,99 euros par mois, mais vous aurez tout de même économisé 50 % sur la première année.

Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique, notez que l’abonnement ADSL est au même prix.

Pour mieux comprendre l’offre

Que propose l’offre Boîte Sosh Fibre ?

L’offre Sosh en fibre optique donne un accès illimité à Internet par la Livebox 4 d’Orange, avec un débit théorique plafonné à maximum 300 Mbit/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi.

On retrouve ensuite une ligne de téléphone fixe qui permet d’appeler en illimité vers les fixes de France Métropolitaine, mais aussi des DOM ainsi que plus de 100 destinations à l’internationale, en passant par le Maroc, le Canada ou encore les États-Unis.

Quoi d’autre ?

C’est tout, l’abonnement Fibre chez Sosh se concentre uniquement sur l’essentiel. Cependant il est toutefois possible de compléter l’abonnement avec des offres payantes, comme les appels illimités vers les mobiles pour 5 euros de plus.

C’est également 5 euros supplémentaires qu’il faut débourser pour accéder à plus de 160 chaînes sur votre téléviseur via un décodeur TV. Il est en revanche possible d’obtenir, gratuitement et sur demande, l’application « Appli TV d’Orange » pour regarder plus de 72 chaînes sur votre smartphone, tablette, PC ou Mac.

