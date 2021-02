Firefox propose depuis fin 2019 un mode pour garder une vidéo au premier plan. La nouvelle version du navigateur web ouvre les vannes : maintenant, on peut appliquer cet affichage pour plusieurs vidéos en même temps.

Vous trouvez très pratique le mode « picture in picture » dans Firefox, au point de ne plus pouvoir vous en passer ? Bonne nouvelle : vous pouvez désormais pousser l’expérience encore plus loin. La sortie de Firefox 86 ce mardi 23 février inclut en effet une nouveauté pour cette fonctionnalité : la possibilité de lancer plusieurs vidéos « picture in picture » en simultané.

D’abord, un peu d’explication : le mode PIP permet d’incruster en miniature une vidéo en cours de lecture, et toujours au premier plan. De cette façon, vous pouvez changer d’onglet et faire autre chose à l’écran tout en ayant toujours dans un coin de l’écran votre vidéo. Ce mode a été lancé avec Firefox 71, fin 2019, et a bénéficié par la suite de diverses améliorations.

Ainsi, le mode PIP sur Firefox inclut des outils de contrôle (lecture, pause, fermeture de la vidéo), et l’encart peut être placé n’importe où sur l’écran. En outre, ses dimensions peuvent être modifiées en plaçant la souris sur les bords de la vidéo, afin de lui faire prendre une place plus ou moins grande. Mais avec Firefox 86, la fondation Mozilla va plus loin encore.

Un affichage au premier plan pour plusieurs vidéos

À dire vrai, on ne sait pas très bien pourquoi vous afficheriez plusieurs vidéos en même temps et au premier plan, d’autant que les pistes sonores se chevauchent, mais peut-être manquons-nous d’imagination. En tout cas, Firefox le permet désormais et il semble, à lire le billet de blog de Mozilla, qu’il s’agissait d’une demande au sein de la communauté — qu’on devine assez forte pour qu’elle soit suivie d’effet.

En guise d’exemple, Mozilla prend le cas des personnes qui adorent voir des vidéos d’animaux — et qui ne peuvent plus forcément se rendre au zoo à cause de la Covid-19. Hé bien là, rien ne vous empêche de lancer dans un premier encart une vidéo d’une loutre, dans un autre celle d’un panda roux, puis celle d’un wombat et ainsi de suite, jusqu’à avoir une mosaïque improbable de petites (ou grosses) bêtes.

Pour les fans de sport, cela peut aussi être l’occasion de lancer plusieurs directs en même temps, même si parfois les plateformes proposent déjà des outils adaptés — comme le « multi-live » sur Canal+ — et plus conviviaux — par exemple, en cliquant sur l’une des vidéos, celle-ci prend le dessus sur les autres, tout en coupant leurs sons, ce qui évite les bruits parasites.

Il faut souhaiter que Mozilla apporte bientôt des fonctionnalités supplémentaires à cette nouveauté, afin de rendre ces multiples incrustations vidéo plus pratiques à utiliser. On imagine par exemple des paramètres globaux pour contrôler les différentes pistes sonores ou bien un affichage en « grille », avec des dimensions uniformes, afin de positionner toutes les vidéos de façon homogène à l’écran.

Si vous trouvez une utilisation qui vous convient avec cette nouvelle fonctionnalité, sachez que vous devrez lancer une vidéo par onglet (ou par fenêtre) pour incruster au premier plan deux vidéos ou plus. Si vous lancez une vidéo en mode PIP puis, dans le même onglet, vous lancez une autre vidéo, cela aura pour effet de changer simplement le contenu qui est diffusé dans la miniature sur le côté.

