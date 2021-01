[Le Deal du Jour] Le téléviseur Samsung The Frame prend la forme d'un tableau pour se faire plus discret qu'une TV classique. À la Fnac, on trouve actuellement le modèle 50 pouces à 899 euros au lieu de 1 299 euros, en cumulant une remise immédiate avec une offre de remboursement.

En utilisant un cadre en bois et en affichant des œuvres d’art lorsqu’il n’est pas utilisé, le téléviseur QLED 4K Samsung The Frame réussit à allier esthétique et technologie avec brio. En l’accrochant au mur, vous aurez tout simplement l’impression de ne pas avoir de TV dans votre salon.

Le modèle 50 pouces de l’année 2020 profite aujourd’hui des soldes d’hiver pour s’afficher avec une belle réduction de 400 euros. Il passe alors de 1 299 à 899 euros en cumulant la remise immédiate proposée par la Fnac avec l’ODR (offre de remboursement) de Samsung, valable jusqu’au 16 février prochain.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la particularité du téléviseur Samsung The Frame ?

La gamme The Frame de Samsung a pour but de faire de ses téléviseurs de véritables objets de décoration. Cela passe tout d’abord par une forme atypique, tel un tableau d’une galerie d’art. Son cadre en bois fait son petit effet et produit une parfaite illusion, si vous accrochez la TV à un mur.

Lorsque vous ne l’utilisez pas, vous pourrez afficher de nombreuses œuvres gratuites du style classique au style contemporain, via l’Art Store. Plus de 1 200 œuvres sont disponibles, provenant de galeries et musées de renommée internationale. Vous pourrez également afficher du contenu un peu plus personnel avec une clé USB qui contient toutes vos photos préférées.

Est-ce un bon téléviseur ?

Samsung est un expert dans le domaine des écrans et son téléviseur Samsung The Frame de 2020 ne déroge pas à la règle. Il profite de la technologie QLED et affiche une définition 4K afin d’obtenir une image finement détaillée et surtout proche de la réalité. Comptez également sur le bon processeur Quantum 4K pour profiter d’un excellent upscalling en Ultra Haute Définition de vos contenus favoris.

Smart TV oblige, vous aurez évidemment accès à de nombreuses applications, en passant par MyCanal, Molotov, Netflix, Disney+, Spotify et bien d’autres.

