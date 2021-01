Les Xiaomi Mi 10T Pro et Mi 10T possèdent de nombreuses caractéristiques dignes d’un smartphone premium, sauf le prix. En effet, avec un forfait 100 Go 5G de SFR, ils ne coûtent qu’un petit euro.

La gamme des Mi 10T permet à Xiaomi de mettre en avant son savoir-faire : faire de l’ombre à ses concurrents haut de gamme sans pour autant afficher des tarifs dépassant largement les 1 000 euros. Une réalité d’autant plus vivace lorsqu’ils profitent d’une grosse réduction chez SFR. Ainsi, en complément d’un forfait 100 Go 5G, le Xiaomi Mi 10T Pro dégringole à 1 euro (+5€/mois), contre 549 euros pour le smartphone vendu seul. Le Xiaomi Mi 10T, lui, tombe au même prix de 1 euro (+3€/mois), contre 479 euros en temps normal.

Un smartphone à l’esthétique soignée

S’il ne révolutionne pas le monde du design, le Xiaomi Mi 10T Pro a le mérite de proposer une esthétique sobre et luxueuse, avec un superbe dos en verre et de belles finitions. Malgré sa présence sur le segment milieu de gamme, vous avez entre les mains un bel appareil, agréable à utiliser au quotidien.

Ce design est sublimé par une dalle LCD de 6,67 pouces à la définition 2 340 x 1 080 pixels. Le choix du LCD plutôt que l’OLED ne change en rien la qualité de l’image puisque celle-ci profite d’une très belle luminosité ainsi que d’un rendu colorimétrique parfait, notamment grâce à son mode “vif”. Mais la véritable force de cet écran est sans conteste son taux de rafraîchissement de 144 Hz. L’image est fluide en toute circonstance, ce qui rend la navigation dans les applications encore plus agréable.

Des caractéristiques premium dans un smartphone milieu de gamme

Le Xiaomi Mi 10T Pro n’est pas en reste sur la photo. Son triple capteur dorsal mise notamment sur une caméra principale de 108 mégapixels performante, qui s’en sort avec brio aussi bien en haute luminosité que la nuit. Le zoom hybride X2 délivre des clichés très détaillés, quelle que soit la plage dynamique.

Mais c’est sous le capot que le Xiaomi Mi 10T Pro fait montre de toute sa dimension premium. En effet, il embarque un processeur Snapdragon 865, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cette fiche technique impressionnante permet au Xiaomi Mi 10T Pro de ne souffrir d’aucun ralentissement, même dans les jeux 3D les plus gourmands ou le multitâche. Surtout, le processeur offre une compatibilité 5G au téléphone.

L’expérience utilisateur est d’autant plus agréable grâce à l’interface MIUI 12, dont l’inspiration lorgne du côté d’iOS. On retrouve notamment un centre de contrôle, la navigation gestuelle ainsi que de nombreuses options de personnalisation.

Enfin, la batterie de 5 000 mAh allonge le plaisir puisque le Xiaomi Mi 10T Pro est capable d’encaisser deux jours complets d’usage avant de réclamer le chargeur. La corvée de rechargement n’en est d’ailleurs plus une puisque la compatibilité avec la charge rapide permet d’évacuer cette tâche en une heure.

Un smartphone à 1 euro avec un forfait 5G colossal

Le Xiaomi Mi 10T Pro est d’ordinaire proposé à 549 euros. Mais dans le cadre des soldes d’hiver, SFR baisse drastiquement son prix à 1 euro s’il est pris en complément d’un forfait 100 Go 5G. Après une ODR de 50 euros, vous devrez vous acquitter d’une mensualité de 5 euros pendant 24 mois, en plus du prix du forfait.

Ce forfait 5G de SFR comprend chaque mois :

100 Go de données (4G et 5G) à utiliser en France, mais aussi depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et l’Andorre ;

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe, les DOM, la Suisse et l’Andorre ;

Divers bonus comme le prêt d’un nouveau téléphone en cas de panne, casse, perte ou vol.

Le forfait 5G 100 Go de SFR affiche un prix de 35 euros la première année, avant de passer à 50 euros. Cette offre demande un engagement de 24 mois. Mieux, il est possible d’économiser 10 euros sur ce forfait mobile en le cumulant à un abonnement à internet de SFR.