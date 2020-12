Romain Ribout - 23 décembre 2020 Tech

[Le Deal du Jour] L'iPad classique est la tablette abordable d'Apple. Le nouveau modèle de 2020, en version Wi-Fi avec 32 Go de stockage, est actuellement en promotion sur Amazon et passe de 389 à 359 euros.

L’iPad est remplacé chaque année. En 2020, nous avons droit à une évolution mineure du modèle précédent, avec notamment plus de puissance grâce à la puce A12 Bionic, qui remplace désormais l’A10 Fusion. La version Wi-Fi avec 32 Go de stockage est aujourd’hui moins chère que d’habitude, et passe de 389 à 359 euros après une remise immédiate de 8 %.

Notez que l’iPad 2020 est uniquement disponible en coloris or à ce prix.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’iPad ?

Comme toujours avec sa tablette abordable, Apple conserve un design authentique avec de larges bordures autour de l’écran et un bouton Home équipé de Touch ID en façade. On retrouve ensuite le même format que le modèle de 2019 avec un écran Retina (compatible True Tone) de 10,2 pouces et également un gabarit identique avec une tablette ne dépassant pas les 500 grammes sur la balance. Plus anecdotique, on note la présence du même duo de caméra 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière, suffisant pour faire un FaceTime de temps en temps.

Quelle est la principale différence avec l’ancien modèle ?

La principale différence avec l’iPad de 2019 vient de la puce intégrée à l’intérieur de la tablette abordable d’Apple. Autrefois en compagnie de l’A10 Fusion, ce nouvel iPad embarque le puissant SoC A12 Bionic, qui équipe les iPhone XS et XR. Il gagne ainsi en performances avec une amélioration de 40 % au niveau de son CPU, deux fois plus de puissance pour son GPU pour les graphismes des jeux et un neural engine capable de traiter 5 000 milliards d’opérations par seconde.

Que savoir de plus ?

L’autonomie est toujours estimée à une dizaine d’heures, rechargeable via le bon vieux port Lightning. On trouve évidemment la même polyvalence dans l’utilisation de la tablette avec la possibilité de brancher un clavier via le Smart Connector et d’utiliser l’Apple Pencil de la première génération. Il est évidemment encore possible de transformer la tablette en une véritable console de jeu en connectant via Bluetooth une manette Xbox, PS4 ou certifiée MFi. Une fonctionnalité qui prend tout son sens avec Apple Arcade.

