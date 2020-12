Que ce soit pour jouer sur Xbox, sur PC ou sur smartphone, la toute nouvelle manette Xbox est sans doute l'une des meilleures disponibles sur le marché.

Depuis la sortie du pad de la Xbox 360, Microsoft s’est peu à peu imposé comme un acteur de premier plan dans le domaine de la manette de jeu. C’est avec la manette Xbox One, et sa déclinaison premium, la manette Elite Series, que le constructeur a fini d’enterrer la concurrence en proposant ce qui demeure encore aujourd’hui « la meilleure manette du monde ».

Nouvelle génération de console oblige, Microsoft nous a concocté un tout nouveau pad pour accompagner ses Series S et Series X. Une refonte dans la continuité du pad de la Xbox One qui emprunte tout de même quelques-uns des éléments qui ont fait le succès du pad Elite. Cette manette n’apporte donc pas de changements majeurs à la recette établie par Microsoft, mais en a-t-elle besoin ? Car comme le dit l’adage anglo-saxon : « if it ain’t broke, don’t fix it ! » (si ce n’est pas cassé, ne le répare pas).

Manette sans fil Xbox : la qualité dans la continuité

Au premier abord, la manette sans fil Xbox ressemble à s’y méprendre à l’itération Xbox One. Et c’est bien normal, car Microsoft a décidé de miser sur ses forces et de les consolider pour créer ce nouveau pad. La forme globale et son ergonomie ont donc été conservées et améliorées par petites touches afin de proposer une prise en main rehaussée.

La première chose que l’on remarque une fois la manette en main est le travail effectué sur les gâchettes et les boutons de tranche qui sont désormais dotés de grips texturés proposant une meilleure adhérence. Le pad conserve les moteurs de vibration au niveau des gâchettes pour les doter d’un retour de force assez agréable, ce qui s’avère idéal lorsque l’on joue à des jeux de tirs ou de course.

Un gros travail a aussi été effectué sur le D-Pad (ou croix directionnelle) afin de la rendre plus agréable à utiliser. Son design a été revu pour proposer une version en creux similaire dans l’esprit à celui du pad Elite. Un clic extrêmement satisfaisant retentit désormais à chaque pression.

La seule innovation majeure réside dans l’apparition d’un bouton de partage au centre de la manette. Comme son nom le suggère, ce bouton permet en un instant de capturer un screenshot ou une séquence de jeu pour ensuite le partager sur les réseaux sociaux. Une fonctionnalité qui était attendue et déjà disponible depuis bien longtemps chez la concurrence.

Au-delà de ces quelques nouveautés, cette manette sans fil Xbox demeure dans la droite lignée des pad Xbox 360 et Xbox One : un modèle d’ergonomie, de fiabilité et de solidité. Il suffit d’ailleurs de jeter un œil aux finitions et matériaux utilisés pour se convaincre que cette manette est faite pour durer dans le temps et enchaîner les heures de jeu.

La manette universelle par excellence

Créé pour accompagner les dernières consoles de Microsoft (la Xbox Series S et la Xbox Series X), le pad sans fil Xbox est aussi le compagnon idéal de l’écosystème Microsoft. Capable de fonctionner sur les machines de la génération précédente grâce à la rétrocompatibilité, il est aussi idéal pour jouer sur PC étant donné qu’il est compatible avec Windows 10. La simplicité d’utilisation est d’ailleurs au cœur de la démarche de cette manette, puisqu’il est possible de la connecter en filaire bien évidemment, mais aussi via le Bluetooth pour un apparaige rapide et sans fioritures.

Ce mode de connexion lui permet d’ailleurs d’être compatible avec bien d’autres appareils, et c’est là que les choses deviennent intéressantes. Le terme de « manette universelle » n’est pas galvaudé lorsqu’on l’emploie pour parler de ce pad sans fil Xbox. Il peut en effet se connecter simplement à une grande variété d’appareils Android : smartphones et tablettes bien évidemment, mais aussi Android TV, Nvidia Shield, etc.

Il en sera bientôt de même pour les appareils Apple (iPhone et iPad) qui vont prendre en charge complètement cette nouvelle manette. Sur son site, Apple annonce travailler avec Microsoft pour apporter cette compatibilité lors d’une future mise à jour. La nouvelle manette Xbox sera l’outil parfait pour profiter du service de cloud gaming du Xbox Game Pass qui arrive en 2021 sur iOS.

La nouvelle manette Xbox est chez Micromania

Simple, sobre, d’une efficacité redoutable et polyvalent, ce pad dispose d’un dernier argument qui joue largement en sa faveur : son prix. Vendu à 59 euros, il permet de jouer sur de nombreuses plateformes dans d’excellentes conditions. La nouvelle manette Xbox bénéficie donc d’un rapport qualité-prix exemplaire qui le positionne comme l’une des meilleures manettes disponibles actuellement sur le marché.

Pour rappel, Micromania est l’une des enseignes françaises qui propose les nouvelles consoles Xbox avec l’abonnement All Access. Pour 32,99 euros par mois sur deux ans (24,99 euros pour la Xbox Series S), cela permet d’avoir une console nouvelle génération ainsi qu’un abonnement de deux ans au Xbox Game Pass. Cela est équivalent à un prêt à taux 0 %.

