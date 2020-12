Un VPN fonctionne de la même manière sur un ordinateur et sur un iPhone. En utilisant un abonnement VPN, vous pouvez donc profiter d'une connexion chiffrée directement depuis votre téléphone.

Alors que l’utilisation d’un VPN semble plus évidente sur un ordinateur, il est tout à fait possible d’en utiliser un sur un iPhone. Il suffit d’installer une application depuis l’App Store comme celle de NordVPN pour pouvoir chiffrer et délocaliser sa connexion, de la même manière que sur un ordinateur. L’utilisation d’un VPN sur iPhone est au moins aussi simple que sur un ordinateur.

Si vous recherchez un bon VPN, pour Noël, NordVPN propose une offre spéciale sur son abonnement de deux ans. En effet, son prix passe à 3,15 euros par mois, avec en plus trois mois d’abonnement offerts. Cela revient à 75,65 euros pour 27 mois, ce qui baisse de fait le prix mensuel à 2,80 euros par mois.

NordVPN est une valeur sûre dans le monde des VPN. La marque dispose de 5500 serveurs répartis dans 59 pays à travers le monde. Ses points forts sont nombreux :

Les débits sont excellents, comme l’a noté Frandroid dans son test

La confidentialité est au coeur de ses priorités et NordVPN fait partie des rares marques de VPN à effectuer régulièrement des audits indépendants afin de valider sa politique de confidentialité

Son application est intégralement traduite en français, que ce soit sur ordinateur, comme sur iPhone

Et justement, nous allons voir comment installer et utiliser son application sur un iPhone.

Comment installer un VPN sur son iPhone

Tous les bons fournisseurs de VPN disposent d’une application officielle sur l’App Store. C’est depuis celle-ci que vous allez pouvoir chiffrer et délocaliser votre connexion à Internet en accédant à un VPN. Dans le cas de NordVPN, une fois l’application installée, le fournisseur vous demande d’entrer vos identifiants de connexion — NordVPN vous permet de sécuriser la connexion à 6 appareils au maximum.

Une fois que vous êtes identifié, NordVPN vous guide dans la seule manipulation technique que vous avez à faire. En effet, vous allez devoir aller dans les réglages pour autoriser la connexion à un VPN en entrant le code de déverrouillage de l’iPhone. NordVPN vous propose d’y aller en seul clic grâce à une fenêtre contextuelle. Si vous souhaitez y aller par vous-même, rendez-vous dans les réglages, puis général et sélectionnez VPN. Cette tâche n’est à effectuer qu’une seule fois, pour le premier démarrage du VPN.

Une fois cette étape franchie, le VPN est prêt à fonctionner. L’interface de l’application NordVPN indique une carte, où vous n’avez qu’à cliquer sur un pays pour vous y connecter. Lorsque la connexion est établie, vous pouvez passer l’application en arrière-plan. En effet, la connexion continuera d’être chiffrée sur vos autres applications : Safari, Netflix, Amazon Prime, etc.

L’application iPhone de NordVPN est par ailleurs aussi complète que celle sur PC. Elle dispose du Split Tunneling (la possibilité d’exclure des applications de la connexion VPN), de passer par le nouveau protocole de connexion NordLynx de NordVPN, ou encore de sélectionner des serveurs spécialisés (peer to peer, Onion over VPN, Obfuscated). Une application mobile très complète.

N’oubliez pas de la déconnecter quand vous n’en aurez plus besoin.

Les avantages d’utiliser un VPN sur un iPhone

Le fonctionnement d’un VPN sur un iPhone est le même que sur un ordinateur, ce qui veut dire que vous profitez des mêmes bénéfices. Utiliser un VPN vous permet d’utiliser une connexion à Internet qui passe par un tunnel sécurisé impénétrable.

Ainsi, aucune organisation ni personne malintentionnées extérieures à ce tunnel ne peut savoir ce que vous faites sur Internet. Ni même NordVPN, qui ne conserve aucun registre d’activité de l’utilisateur, comme les sites visités, la durée de la connexion ou encore la quantité de données utilisée.

L’autre avantage de passer par un tunnel de connexion sécurisé, c’est que celui-ci peut passer par d’autres pays. Cela permet à l’utilisateur d’un VPN de contourner les géoblocages, c’est-à-dire les restrictions géographiques que certains sites ou services utilisent. Concrètement, en vous connectant à NordVPN sur un iPhone, il est possible de consulter le catalogue américain de Netflix ou les replays de la BBC.

Une fonctionnalité exclusive sur iPhone : la Surveillance Dark Web

Enfin, NordVPN propose une fonctionnalité exclusive à l’application sur iPhone : la Surveillance Dark Web. Le principe est simple : si vous activez l’option dans les paramètres de l’application, NordVPN va vérifier que votre adresse email permettant de vous connecter à son service ne se retrouve pas dans une base de donnée vendue sur un marché illégal.

Si c’est le cas, l’application NordVPN va alors vous envoyer une notification pour vous alerter. Est indiqué dans cette alerte le service auquel est reliée votre adresse email, de façon à changer immédiatement son mot de passe.

Enfin, depuis quelques semaines, le protocole de connexion NordLynx est disponible sur l’application iOS de NordVPN. Ce protocole de connexion « nouvelle génération », basé sur Wireguard a le double avantage d’accélérer les débits et de garantir une meilleure sécurité lors de la connexion au serveur.

