Des objets qui pourront alléger votre fin d'année ? C'est l'idée de notre sélection Black Friday centrée sur la maison et le bien-être chez soi.

Pourquoi nous faire confiance ? Nos sélections de produit sont faites à la main, en toute indépendance, et sur la base de nos tests et de notre expertise.

2020 a redéfini notre manière d’habiter le monde. Enfin, notre logement. Le monde, lui, n’a plus beaucoup de place pour nous. La sociabilité n’est plus, les lieux clos sont interdits, les grandes ballades tout autant. Et si la perspective d’un déconfinement émerge à l’horizon, une chose est sûre : nous avons toutes et tous appris, de gré ou de force, d’une manière différente.

Côté technologies grand public modernes, certaines choses sont devenues moins nécessaires avec le confinement : à quoi sert un smartphone avec une grande autonomie sur batterie quand on passe la plupart de son temps à côté d’une prise ? D’ailleurs, à quoi sert une batterie externe, qui était un must-have du monde d’avant ? À quoi sert un forfait mobile avec beaucoup de données si je reste connecté à mon accès à Internet fixe la plupart du temps ?

Cette question fait une bonne transition pour dire l’inverse : si je n’ai pas de connexion fixe ou pas une bonne connexion, n’ai-je pas justement besoin de plus de données pour surfer convenablement ? N’ai-je pas envie d’un ordinateur portable avec un excellent micro pour communiquer avec mes amis, ma famille et mes collègues plutôt qu’un meilleur processeur ? Et pour les loisirs, n’est-ce pas le moment d’amener le cinéma à la maison ou de profiter plus confortablement de mes jeux vidéo ?

Pour ce Black Friday si spécial, décalé d’une semaine, nous avons décidé de proposer une sélection différente des autres années : insister sur les objets qui ont une place dans ce nouveau mode de vie et seront aussi utiles ou confortables après.

Un bon casque à réduction de bruit active

Passer du temps chez soi n’est pas de tout repos. On s’imaginait la proximité d’une bonne cuisine, de divertissements accessibles et plus de temps pour ses proches. On avait oublié les voisins, les travaux, les enfants, les distractions. Un bon casque à réduction de bruit active peut aider à se créer une petite bulle de silence : un confort bien mérité.

Le Bose QC 35 2, grande référence en la matière, est aujourd’hui à 179 €. Ce n’est pas le meilleur prix constaté (il a déjà été à 169 €), mais c’est clairement une bonne affaire. Sa réduction de bruit est excellente et le son qu’il délivre est très agréable. Alternativement, vous pourriez apprécier des AirPods Pro, vendus 199 €.

Un bon téléviseur

L’avenir dira si 2020 a éteint le cinéma en tant que lieu. Ce qui est sûr, c’est que la production de films de qualité continuera — Warner a annoncé par exemple que tous ses films de 2021, Dune compris, sortiront aux États-Unis en même temps en salles et en streaming. La France est un pays particulier sur ces sujets, mais en ce moment, les cinémas sont fermés. Pour les passionnés et passionnées de belles images, un bon téléviseur change la vie.

Pour le Black Friday, plusieurs modèles sont en promotion. On trouve l’un des favoris de la rédaction, le Panasonic TX de 2020 en 55 pouces, dalle OLED et compatibles avec les dernières technologies à la mode (Dolby Vision, Dolby Atmos, etc.), passe à 1 349 €. La Rolls des TV OLED, la version 65 pouces de la gamme CX de LG, passe également sous la barre des 2 000 €, ce qui en fait une solution de premier choix pour un téléviseur géant de grande qualité. La version BX, un peu moins bien équipée mais toujours très haut de gamme, est à 1 699 €. Le moins cher pour s’équiper dans cette gamme est chez Philips, avec un modèle 55 pouces OLED à 1 199 €.

Une bonne webcam

La visioconférence n’a jamais été autant utilisée qu’en 2020. Professionnellement ou pour joindre virtuellement ses amis. Deux choses changent radicalement l’expérience : une bonne webcam et un bon micro. Pour la vidéo, l’un des modèles de référence est la webcam Aukey 1080p. Elle est en promotion à 26 €, ce qui en fait un achat peu onéreux par rapport aux heures d’utilisation prévues.

Des consoles et accessoires pour jouer

Autre gagnant du confinement : le jeu vidéo. En mars, il était devenu très difficile de trouver la moindre console et la pénurie de PS5 montre que l’attente était grande. Pour ce Black Friday, aucune console next gen n’est en promotion (l’inverse aurait été étonnant) et les stocks ne sont même pas au rendez-vous. Mais cela ne veut pas dire que le jeu vidéo n’est pas présent dans les sélections des commerçants.

Par exemple, si vous souhaitez vous lancer dans la simulation automobile, un kit Logitech volant et pédale est disponible à 199 €. Il n’a pas les qualités des équipements professionnels, mais est excellent pour débuter, avec un retour de force réaliste. Il est compatible avec les consoles ou un PC. On trouve également une petite souris sans fil adaptée aux jeux vidéo du côté de Razer. La Basilisk X, vendue 39 €, vous permettra de profiter de vos jeux sans vous ruiner — et sans fil pour maximiser le confort d’utilisation.

Enfin, on trouve un bon plan sur la console de cette fin d’année pour les enfants : la Switch Lite, vendue dans une version rare à 219 € avec le hit Animal Crossing et trois mois d’abonnement au jeu en ligne.

Un forfait mobile adapté à sa situation

On choisit souvent un forfait mobile pour trois raisons : un bon prix, une bonne couverture de l’opérateur dans notre ville et une bonne enveloppe de données 4G pour ne pas avoir à penser à sa consommation. Si l’on reste chez soi, les choses changent : on peut soit être en Wi-Fi la plus grande partie du temps, soit avoir besoin d’une bonne connexion car l’accès en Internet fixe ne fonctionne pas.

Dans le premier cas, mieux vaut prendre un forfait peu onéreux. Cdiscount propose un forfait à 1,99 € pendant 6 mois, sans engagement, et avec 40 Go de données. Vous aurez le temps de résilier et de changer si la situation change. Dans le second cas, Sosh propose une série limitée à 15,99 € avec 100 Go de données

Un petit smartphone

Avez-vous besoin d’un smartphone géant si, chez vous, vous avez tout le confort pour regarder vos films, séries et contenus multimédia ? En 2020, Apple a redonné au smartphone une taille normale, avec l’iPhone 12 mini qui fait tout juste 5,4 pouces de diagonale et tient dans toutes les poches. La génération « 12 » est notre coup de cœur de 2020 et clairement le smartphone que nous recommandons sans la moindre hésitation.

Rakuten propose déjà ce modèle sorti en novembre 2020 à 749 € au lieu de 809 €. Si vous souhaitez encore plus compact, à un prix encore plus doux, l’excellent iPhone SE de 2020 est aussi à 449 € chez Darty.

Des accessoires vélo

Le vélo est devenu un transport de référence au déconfinement. Les villes ont créé des voies cyclables nombreuses, sécurisant la pratique, et les transports en commun, bondés et clos, ont perdu de leur attrait. Le vélo n’est pas une pratique réservée aux beaux jours, mais pour affronter l’hiver, c’est clair qu’il faut s’équiper.

Commencer par exemple par un pantalon de pluie de qualité, ici à 39 €, n’est pas une mauvaise idée. Des gants d’hiver de qualité seront aussi vos meilleurs alliés : rien de pire que la pluie, le vent et le froid qui s’ajoutent à votre vitesse. On trouve une excellente référence à 39 € également (des gants d’été sont aussi disponibles autour de 20 €). Enfin, si vous avez opté pour l’un des vélos électriques que nous recommandons avec un moteur Bosch, vous pourrez acheter un chargeur supplémentaire afin de le laisser sur votre lieu de travail. Pratique.

Un excellent ventilateur

Oui, il fait froid. Parfois très froid. Mais cet été, vous retrouverez la chaleur, parfois caniculaire. C’est connu : les bons plans pour des ventilateurs se négocient en hiver, quand l’offre est supérieure à la demander. Alors prévoyez en amont votre été avec un excellent ventilateur Rowenta, très silencieux, à 4 niveaux de puissance. C’est celui que nous utilisons à la rédaction et il coûte aujourd’hui 53 € au lieu de 120. Un objet simple, mais efficace et essentiel.

Un très bon pack de démarrage maison connectée

Qu’on se le dise : les enceintes connectées ne servent pas à grand chose. Elles ont, au quotidien, trois usages principaux : mettre des minuteurs, donner la météo ou gérer les lumières. Mais pour ce dernier usage, il leur faut… des lumières connectées. Le pack de démarrage Philips Hue en promotion à la Fnac est excellent pour commencer une installation : pour 119 €, il comprend 2 ampoules, un hub, une télécommande interrupteur et une prise connectée cabale de rendre « intelligente » une lampe qui ne l’est pas. Comme l’éclairage de votre sapin, par exemple.

