Chaque année, la période des fêtes de fin d’année voit se multiplier les promotions, et les fournisseurs de services ne font pas exception à la règle. En ce moment, Surfshark propose une offre défiant toute concurrence. Son abonnement VPN de deux ans descend à 1,86 euros par mois pour les jours à venir et à ce tarif là, difficile de trouver mieux chez la concurrence.

Si Surfshark propose généralement les tarifs les plus bas du marché, il s’agit aussi du fournisseur de VPN disposant d’un des meilleurs rapports qualité/prix grâce à des débits particulièrement élevés comme l’ont démontré les tests réalisés par Frandroid.

Actuellement ce VPN est en promotion avec une offre très agressive. Le prix de l’abonnement 24 mois tombe à 1,82 euro par mois. Et avec trois mois d’abonnement supplémentaires offerts pour toute souscription, autant dire que Surfshark frappe fort.

Surfshark : la performance à petit prix

Comme tout bon VPN grand public qui se respecte, Surfshark dispose de tout un arsenal de fonctionnalités classiques mais utiles pour ce genre de service :

1 700 serveurs répartis dans 63 pays à travers le monde

Un chiffrement de la connexion associé à des protocoles VPN sécurisés (IKEv2/IPsec)

Un Whitelister (l’équivalent par Surfshark du Split Tunneling) afin d’autoriser des sites et applications spécifiques à contourner le VPN

Des fonctionnalités certes classiques, mais indispensables dès lors que l’on parle de VPN.

Là où Surfshark se démarque en revanche, c’est sur sa simplicité d’utilisation. Il est en effet possible d’utiliser ce service sur une grande variété d’appareils avec un seul et même abonnement. Smartphones (iOS ou Android), tablettes, PC fixes ou portables (Windows, macOS, Linux, Chrome OS) et même Amazon FireStick bénéficient tous de leur application dédiée permettant de protéger tous les appareils d’un foyer.

Cela permet aussi, pourquoi pas, de partager les bénéfices de cet abonnement avec la famille proche ou son cercle d’amis. Surfshark est le seul fournisseur de VPN à permettre d’utiliser son application simultanément sur autant d’appareils que vous voulez en même temps.

Autre argument en faveur de Surfshark, et pas des moindres : les performances de ses serveurs. C’est sans doute le point fort de ce fournisseur par rapport à ses concurrents, et lorsque l’on parle de VPN, ce n’est pas anodin. Outre ses milliers de serveurs, c’est au niveau du débit proposé qu’il se démarque véritablement. Les tests réalisés par Frandoid sur une connexion 1Gb/s le démontrent d’ailleurs parfaitement :

775 Mb/s en téléchargement pour des serveurs français

100 Mb/s en téléchargement pour des serveurs US (New York)

308 Mb/s en téléchargement pour des serveurs hongkongais

Surfshark ne fait donc pas de concession sur la qualité de son service en dépit de sa politique tarifaire basse, offrant des débits élevés et stables aux quatre coins du globe.

Une offre complète pour 1,82 euro par mois

Surfshark est donc un fournisseur de VPN qui possède de sérieux arguments dans sa besace :

des serveurs nombreux et efficaces proposant des débits importants et stables

une application utilisable sur une ribambelle d’appareils (smartphones, PC, FireStick) et de systèmes d’exploitation (Windows, iOS, Chrome, Linux)

le respect des données du ou des utilisateurs du service

une politique tarifaire parmi les plus abordables du marché

À partir d’aujourd’hui, et pour les jours à venir, Surfshark propose l’accès à ses services pour moins de deux euros par mois. L’abonnement de 24 mois passe en effet à 1,82 euro par mois et toute souscription permet d’obtenir trois mois d’accès supplémentaires gratuitement, portant le total à 27 mois. De quoi se laisser tenter par les services de ce VPN bénéficiant de l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché.