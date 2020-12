Microsoft annonce la modification du score de productivité pour éviter qu'il puisse servir à suivre l'engagement d'un employé en particulier.

Faute avouée, à moitié pardonnée ? Dans un communiqué mis en ligne le 1er décembre, Microsoft a annoncé des modifications substantielles à son « score de productivité », de manière à le rendre nettement moins intrusif. « Nous pensons que le respect de la vie privée est un droit humain, et nous sommes profondément attachés à la vie privée de chaque personne qui utilise nos produits », a tenu à rappeler la société.

Dans le détail, le service permettait dans certains cas de suivre la production individuelle d’un employé, faisant alors de cet outil non plus un indicateur de la performance générale de la société, mais un possible levier de flicage managérial. Ce score est disponible dans Microsoft 365, le service d’abonnement donnant accès à la suite bureautique du géant des logiciels (Word, Excel, PowerPoint, etc.).

Ce score de productivité est calculé sur 800 points, avec 100 points par catégorie. Ces rubriques incluent la communication, les réunions, la collaboration sur le contenu, le travail d’équipe ou encore la mobilité. Pour établir ce score, l’outil prend en compte des données issues de ses logiciels figurant dans la suite bureautique, mais aussi d’autres programmes, comme Skype, OneDrive ou bien Teams.

Microsoft fournit dans sa documentation une page consacrée à ce score de productivité, qui détaille son mode de calcul, la liste des applications sur lesquelles il s’appuie, la façon dont il faut interpréter les résultats, les conditions de sa mise en œuvre et son périmètre. Ce score de productivité avait été annoncé en novembre 2019, mais sa généralisation n’a lieu que plus tardivement, à la fin octobre 2020.

Esoteric metrics based on analyzing extensive data about employee activities has been mostly the domain of fringe software vendors. Now it's built into MS 365.

A new feature to calculate 'productivity scores' turns Microsoft 365 into an full-fledged workplace surveillance tool : pic.twitter.com/FC3N6KkIR3

— Wolfie Christl (@WolfieChristl) November 24, 2020