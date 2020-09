À cause de la pandémie de coronavius, seuls quelques nouveaux emojis pourront arriver en 2021. Ceux qui ont été sélectionnés sont à l'image de l'année 2020.

À cause de la pandémie de coronavirus, n’y aura pas beaucoup de nouveaux emojis en 2021, mais les quelques-uns à avoir été validés montrent bien l’état d’esprit dans lequel une grande partie du monde se trouve. Le site Emojipedia, la référence en matière d’émoticônes, les a rassemblés dans un long article de blog le 18 septembre 2020.

S’il est inscrit qu’il y aura « 217 nouvelles émoticônes », il s’agit surtout d’ajouts de nouvelles couleurs de peaux, bienvenues, pour que les emojis de couples soient de plus en plus inclusifs et permettent à toutes les utilisateurs et utilisatrices d’être représentés. C’est aussi pour cela que la caractéristique « barbe » a été ajoutée à deux emojis, celui de la femme et l’emoji de personne « neutre ».

Les autres nouveautés de cette mise à jour 13.1 se comptent sur les doigts de la main : cinq emojis aussi déprimants les uns que les autres, où l’on recense :

Et vous, ça va comment ?

« Il s’agit d’une petite mise à jour », a expliqué le Consortium Unicode dans une série de tweets le 18 septembre 2020, à cause de la pandémie de coronavirus. La nouvelle mise à jour Unicode 14 arrivera plus tard. « Le Consortium Unicode est une association de bénévoles et il n’y aurait eu absolument aucun nouvel emoji avant 2022 sans ces personnes volontaires et dédiées à la cause. »

The Unicode Consortium is a volunteer organization and we would be completely without new #emoji until 2022 if it weren’t due to the dedication of many volunteers who made this possible. Thank you everyone, you know who you are. ✨

— The Unicode Consortium (@unicode) September 18, 2020