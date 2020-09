Un passionné visiblement très doué est parvenu à transformer une Game Boy Color en Wii parfaitement fonctionnelle. Une vraie prouesse.

Ne vous fiez pas aux apparences : si l’objet inventé par le créateur GingerOfMods ressemble bien à une Game Boy Color, il est en réalité une Nintendo Wii déguisée qui prend l’apparence de la célèbre console portable. Dans un tweet publié le 27 août, l’intéressé se félicite de son projet : « Mon dernier projet est terminé ! Le but était de faire une Wii portable de la taille d’une Game Boy Color et, après neuf mois de travail, c’est enfin terminé. »

GingerOfMods a présenté son travail dans un sujet publié sur les forums BitBuilt. Visiblement, son défi principal était d’intégrer un écran de 3,5 pouces, la taille minimale requise à ses yeux. Ce souhait l’a contraint à augmenter légèrement la coque de la Game Boy Color, qu’il a obtenue grâce à une impression 3D. Pour la référence, le créateur a astucieusement offert le nom WiiBoy Color à sa console.

Une Wii camouflée en Game Boy Color

La prouesse de GingerOfMods est réelle dans le sens où il ne s’agit pas d’un mini PC capable d’émuler des jeux Wii — et GameCube. Le créateur a profité du travail d’autres moddeurs pour intégrer la carte mère d’une Wii dans une coque très petite, associée à un circuit imprimé maison. Pour cela, il l’a découpée selon un schéma très précis pour que les pièces essentielles ne soient pas touchées. Pour les touches, il a recyclé les sticks d’une Switch et les boutons ABXY de la DS Lite, reliés aux circuits d’une manette GameCube. Pour faire fonctionner la WiiBoy Color, il y a bien évidemment un peu de bidouilles logicielles. L’autonomie est donnée pour 2 à 3 heures grâce à des batteries conçues par Samsung.

Dans la vidéo de présentation, on peut constater que la magie opère. La WiiBoy Color est capable de faire tourner des jeux cultes comme Super Mario Sunshine, Wii Sports, The Legend of Zelda : The Wind Waker ou encore Luigi’s Mansion. Ils prennent vie sur un écran 480p récupéré sur une voiture, qui sert normalement à la caméra de recul. Il y a également la possibilité de relier la WiiBoy Color à un téléviseur pour une vraie expérience salon.

À noter que GingerOfMods n’en est pas à son galop d’essai. En juillet 2019, il présentait une autre console portable capable de faire tourner des jeux Wii et GameCube mais avec des mensurations beaucoup plus importantes que celles de la WiiBoy Color.

