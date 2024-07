Lecture Zen Résumer l'article

Des conteneurs renfermant plusieurs pièces d’un imposant drone de guerre chinois ont été saisis par les autorités italiennes. Le drone était à destination de la Libye, un pays plongé dans une guerre civile.

Les douanes italiennes ont saisi une cargaison non déclarée de drone de guerre chinois à destination de la Libye, a rapporté l’agence Reuters le 2 juillet 2024. Les autorités de la région de Calabre ont déclaré que six conteneurs en provenance de Chine ont été retenus par les forces de police. Ils contenaient « les fuselages et les ailes de drones destinés à un usage militaire ».

Le transporteur avait tenté de déguiser la marchandise en équipement pour des éoliennes. Les pièces récupérées confirment qu’il s’agit d’un drone de type MALE : moyenne altitude, longue endurance. Ces drones de combat sont généralement les plus imposants dans l’arsenal militaire avec des envergures de 20 mètres. Ils sont utilisés à la fois pour la reconnaissance et la neutralisation, puisqu’ils sont le plus souvent équipés de missile.

Les photos partagées par les douanes italiennes permettent d’identifier le drone chinois Wing Loong II. La Chine a également fourni ce modèle aux Émirats arabes unis, le Maroc ou l’Algérie.

Un drone chinois Wing Loong II. // Source : Chinese Army Review

Les ventes d’armes interdites par l’ONU en direction de la Libye

La Libye est frappée par plus d’une décennie de guerre civile – d’abord soutenue par plusieurs puissances occidentales – depuis le renversement du défunt dirigeant du pays, Mouammar Kadhafi. Un embargo de l’ONU interdit le transfert d’armes et d’équipements militaires à destination et en provenance des ports méditerranéens de la Libye.

Ne plus voir cette pub

Le mois dernier, les autorités américaines ont sanctionné la société d’investissement russe Goznak pour avoir prétendument imprimé plus d’un milliard de dollars en monnaie libyenne contrefaite, « ce qui a aggravé les défis économiques de la Libye ».

Le renseignement américain aurait d’ailleurs fourni des informations aux autorités pour récupérer le drone. Le porte-conteneurs MSC Arina avait quitté le port de Yantian dans le sud de la Chine en avril, était à destination du port oriental de Benghazi en Libye. Il a été intercepté lors de son passage dans les eaux italiennes.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+