Pierre Bourgès - 10 août 2020

Bouygues prépare la rentrée avec ses offres Internet et propose son abonnement Bbox Must avec la fibre à 14,99 euros par mois. C'est le même prix que la Bbox Fit, mais avec de meilleurs débits et un décodeur TV en plus.

Que ce soit pour préparer la rentrée ou continuer à faire du télétravail, il est important de choisir une offre Internet avec de bons débits. L’abonnement Bbox Must propose une excellente connexion et un décodeur TV 4K sous Android TV, le tout pour le même prix que l’offre la moins chère du fournisseur d’accès à Internet.

Jusqu’au 16 août, retrouvez l’offre Bbox Must à 14,99 euros par mois pendant un an puis 36,99 euros par mois ensuite. Attention, cet abonnement engage sur an.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’offre Internet Fibre de la Bbox Must ?

Cet abonnement propose un accès illimité à internet avec d’excellents débits, soit jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi. Concrètement, c’est largement mieux que ce que propose la Bbox Fit pour le même prix et cela devrait suffire à la majorité des usages. Notez tout de même que ces débits peuvent varier selon votre installation.

Qu’en est-il du décodeur TV ?

Alors que la Bbox Fit ne propose tout simplement pas de décodeur TV, l’offre Must embarque un boitier TV 4K sous Android TV, le même que celui de la Bbox Ultym. Vous pourrez non seulement bénéficier de plus de 180 chaines de télé, dont les principales, mais aussi de toutes les fonctionnalités que propose l’interface de Google. Autrement dit, vous aurez accès au Play Store pour télécharger vos applications favorites comme Netflix ou Canal+ par exemple. Vous pourrez également contrôler votre box TV à la voix grâce à Google Assistant.

Que faut-il savoir de plus ?

L’abonnement Must embarque lui aussi une ligne téléphonique qui vous permettra d’appeler vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays. Par ailleurs, n’hésitez pas à demander la portabilité de votre numéro. Cela vous permettra de le conserver, mais aussi de laisser Bouygues s’occuper de la résiliation de l’abonnement de votre ancien FAI. En souscrivant à cette offre, vos frais de résiliation seront également couverts à hauteur de 100 euros par Bouygues.

Enfin, si vous n’êtes pas éligible à la Fibre, Bouygues pourra vous proposer la version ADSL de l’offre Must, elle aussi à 14,99 euros par mois pendant un an.

