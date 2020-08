Disponible depuis le début de l'été en France, l'Oppo A72 est un smartphone de milieu de gamme qui possède de sérieux arguments pour se placer comme un bon prétendant au titre du meilleur rapport qualité-prix de l’année.

Sur le marché français, les constructeurs jouent des coudes pour se faire une place sur le créneau des smartphones à moins de 300 euros. C’est une gamme de prix très intéressante car elle est suffisamment élevée pour permettre aux constructeurs de proposer des appareils performants au design soigné. Des smartphones avec des compromis tout à fait raisonnables qui s’adressent à des utilisateurs qui refusent de mettre une fortune dans un smartphone.

C’est dans ce contexte qu’Oppo vient de commercialiser son Oppo A72. Lancé il y a quelques semaines en France, il possède tout ce que l’on peut attendre d’un smartphone de 2020 bien équipé et capable de tenir plusieurs années : un bel écran, un bon appareil photo, des performances honorables et une excellente autonomie. Le tout à un prix contenu de 259 euros.

Un design maîtrisé

Pour le design de son Oppo A72, Oppo est allé à l’essentiel. Son format est dans l’air du temps avec un écran de 6,5 pouces qui occupe la majeure partie de la façade (ratio corps/écran de 83,4 %). Les bordures sont fines, et la caméra selfie est logée dans un poinçon situé dans le coin supérieur gauche de l’appareil.

Au dos, le Oppo a opté pour deux approches différentes avec ses coloris Noir Twilight ou Violet Aurore. Selon la version, la coque affiche un coloris noir aux reflets bleus ou bien un dégradé allant du bleu glace au violet. Une coque qui, contrairement à ses concurrents, n’est pas percée par un lecteur d’empreinte digitale. Celui-ci est en effet placé sur le bouton de mise en marche de l’appareil, sur la tranche droite.

Pour le reste, l’Oppo A72 dispose d’une connectique complète avec un port USB Type-C, un port jack et tiroir double SIM ou SIM et carte micro-SD, pour étendre la mémoire. C’est aussi l’un des rares appareils dans cette gamme de prix à proposer des haut-parleurs stéréo.

Paré pour la photo

Les smartphones à moins de 300 euros redoublent d’efforts dans le domaine de la photo. Le Oppo A72 est un bon élève dans ce domaine. On trouve quatre caméras au dos de l’appareil :

un capteur principal de 48 mégapixels

un capteur de 8 mégapixels avec objectif ultra grand-angle

deux capteurs de 2 mégapixels dédiés au mode portrait

Sa configuration est classique, mais efficace. Le capteur de 48 mégapixels s’avère très bon quand les conditions lumineuses sont au beau fixe, avec une colorimétrie très proche de la réalité et des clichés détaillés. L’Oppo A72 bénéficie également d’un mode nuit, lui permettant de mieux faire ressortir la lumière lorsque la nuit tombe.

Le confort de l’utilisateur en ligne de mire

Contrairement à certaines marques présentes sur le créneau des smartphones bon marché, Oppo n’a pas multiplié les déclinaisons de l’Oppo A72 pour perdre l’utilisateur. Il ne possède en effet qu’une seule configuration technique, à savoir un modèle avec 4 Go de RAM et surtout 128 Go d’espace de stockage, extensible jusqu’à 256 Go avec une carte micro-SD. De quoi largement voir venir avant de remplir totalement cette mémoire.

Oppo a également particulièrement soigné l’interface de son téléphone. Il s’agit de ColorOS 7, une interface sortie au début de l’année et saluée par la critique. Réussie d’un point de vue esthétique, pratique et ergonomique au quotidien, elle a le bon goût d’être hautement personnalisable. Mode sombre, couleur et taille des icônes modifiables, placement des boutons personnalisable : l’utilisateur ne se sent jamais coincé par cette interface qui s’adapte à ses habitudes.

L’Oppo A72 a également un autre argument pratique à mettre en avant : c’est le premier smartphone d’Oppo à utiliser les applications de Google par défaut (Google Agenda, Messages, Google Discover) au lieu de ses propres applications. Concrètement, cela signifie plus d’espace dans la mémoire du téléphone et des applications régulièrement mises à jour. C’est aussi la marque d’un lien resserré entre Oppo et Google.

Une autonomie généreuse

Malgré son prix plancher, Oppo n’a pas fait d’économies sur la batterie de son nouveau smartphone. Elle affiche une capacité impressionnante de 5000 mAh. Avec une telle batterie, vous avez une bonne journée et demie d’autonomie dans la poche dans le cadre d’un usage classique.

Déjà disponible, au prix de 239 euros

L’Oppo A72 est disponible depuis quelques semaines au prix grand public conseillé de 259 euros chez les principaux marchands français (Amazon ou Fnac, entres autres). Jusqu’au 11 août, le smartphone bénéficie d’une réduction de 20 euros, faisant baisser son prix à 239 euros.

