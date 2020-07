Pierre Bourgès - 27 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Ce sont les derniers jours pour profiter de l'offre B&You sans engagement avec 100 Go de 4G pour 13,99 euros par mois. À ce prix, cette offre sans engagement bénéficie sans doute du meilleur rapport capacité/prix du marché.

Que ce soit pour partir en vacances cet été ou pour avoir une meilleure connexion Internet à la maison, les forfaits 4G avec 100 Go sont très utiles et apportent un confort indéniable. Bouygues Telecom a récemment renouvelé ses offres sans engagement et l’une d’entre elles se démarque des autres : il s’agit du forfait 100 Go à 13,99 euros par mois. Le rapport Go/prix est imbattable. En plus, le tarif de cet abonnement ne double pas au bout d’un an.

Pour mieux comprendre l’offre

À quoi peuvent me servir 100 Go de données 4G ?

Avec 100 Go de 4G, le forfait B&You sans engagement est l’une des offres proposant le plus de données mobiles sur le marché. L’enveloppe devrait vous permettre de passer vos vacances sans vous soucier de votre consommation Internet puisqu’elle suffit amplement à la majorité des usages.

Autrement, si vous n’avez pas la fibre chez vous, ce forfait peut vous permettre de partager votre connexion pour bénéficier de la 4G de Bouygues sur tous les appareils de votre domicile.

Qu’y a-t-il d’autre dans ce forfait ?

Vous bénéficierez également de 10 Go de données 4G utilisables en Europe ou dans les DOM. Cela peut largement suffire pour un voyage de quelques jours hors de l’Hexagone. Les appels, SMS et MMS sont évidemment illimités vers les numéros français. En bonus, Bouygues offre 3 mois d’abonnement à Spotify Premium.

Que savoir de plus ?

Lors du choix de votre forfait, il faudra débourser 10 euros immédiatement afin de recevoir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Si vous souhaitez conserver votre numéro, il est possible d’en demander la portabilité gratuitement. Il faudra vous munir de votre RIO en appelant le 3179 depuis la ligne concernée.

