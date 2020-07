Pierre Bourgès - 24 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Cet été, rivalisez de créativité pour capturer vos vidéos. Le DJI Mavic Mini est idéal pour partir avec vous, où que vous alliez. Il est en plus disponible à 368 euros au lieu de 399.

Que ce soit pour capturer des souvenirs ou pour des projets plus sérieux, les drones apportent une vraie plu-value à vos vidéos. Le DJI Mavic Mini a la particularité d’être compact et léger, tout en garantissant une grande simplicité d’utilisation, même pour les novices.

Au lieu de 399 euros habituellement, le DJI Mavic Mini est disponible à 368 euros via Acheter sur Google. Pour bénéficier de cette réduction, n’oubliez pas d’ajouter le code PROMOJUILLET8 lors du paiement.

Pour mieux comprendre l’offre

Le DJI Mavic Mini est-il facile à utiliser ?

À l’image des autres drones de DJI, le Mavic Mini est très simple d’utilisation. Il suffit de prendre son smartphone et de télécharger l’application DJI Fly disponible sur iOS et Android. Votre smartphone n’a plus qu’à s’insérer dans la manette fournie avec le drone et le tour est joué. Vous pourrez contrôler le Mavic Mini avec les joysticks et profiter du retour vidéo en HD jusqu’à 2 km de distance sur votre smartphone.

En plus de cela, le drone ne pèse que 249 grammes. Avec ses ailettes repliées, il pourrait presque rentrer dans une poche de blouson ! On pourra donc le transporter partout sans qu’il devienne encombrant. D’ailleurs, malgré sa petite taille, le Mavic Mini profite d’environ 30 minutes d’autonomie.

De quelles autres fonctionnalités profite-t-il ?

Si ce drone est bien plus abordable que les autres DJI, c’est qu’il a fallu faire quelques concessions. C’est notamment le cas au niveau des fonctionnalités puisqu’on ne retrouve pas toutes celles dont profite un drone haut de gamme de la marque. Il ne bénéficie notamment pas, par exemple, de capteurs de collision pour éviter les obstacles automatiquement. Si vous voulez découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide pour bien choisir son drone.

On se consolera cependant avec plusieurs choix de vols programmés comme les modes dronie, fusée, cercle et spirale que l’ont pourra choisir depuis l’application. Un bel avantage pour développer sa créativité lors des prises vidéos.

Quelles sont les caractéristiques de la caméra ?

La petite caméra embarquée sur le Mavic Mini profite d’un capteur de 12 mégapixels de 1/2,3 pouces avec un objectif à 83°. Vous pourrez filmer jusqu’en 2,7K à 30 ips et profiter d’une très belle image. Pour un meilleur rendu, la caméra se dote d’une stabilisation 3 axes afin de capturer des plans encore plus fluides.

Qu’est-ce que c’est Acheter sur Google ?

Acheter sur Google est une plateforme du géant américain qui regroupe la plupart des commerçants en ligne reconnus. Ici, par exemple, le DJI Mavic Mini est vendu et expédié par Darty. Google ne s’occupe que de la transaction pour la sécuriser et assurer la garantie. La plateforme propose aussi des codes promo exclusifs qui permettent une remise supplémentaire bienvenue.

