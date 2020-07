Marque très connue de l'informatique, Logitech fêtera ses quarante ans d'existence en 2021. Mais savez-vous d'où vient son nom ?

C’est assurément l’un des fabricants de périphériques les plus réputés au monde, tout particulièrement chez les gamers. On trouve ses produits dans n’importe quelle boutique digne de ce nom, mais aussi sur les étals virtuels des sites de e-commerce. Et s’il vend surtout des claviers et des souris, son activité s’étend aussi aux webcams, aux enceintes, aux casques, et à d’autres matériels.

Ce constructeur, c’est Logitech. Cette société suisse, fondée en 1981 par trois Européens, les Italiens Pierluigi Zappacosta et Giacomo Marini, et le Suisse Daniel Borel, aurait pu d’ailleurs avoir une autre identité, à savoir Softech. Pas étonnant au regard du parcours des trois hommes, tous proches du secteur informatique. Ce devait être un mot-valise entre software (logiciel, en anglais) et technology.

Un mot-valise s’inspirant du français

Mais dans les années 80, ce genre d’idées était déjà courant. Pensez par exemple à une société comme Microsoft : le poids lourd de la micro-informatique avait suivi la même logique, en contractant microordinateur (microcomputer) et software. D’autres sociétés ont fait de même, comme Groupon, Netflix, Yelp, Intel ou bien Accenture. Cette pratique existe aussi en dehors de la tech, à l’image de Nicorette.

Alors, pourquoi Logitech n’a-t-il pas opté pour Softech ? Parce que ce mot-valise était sans doute un peu trop facile à trouver : il s’avère qu’il était déjà la possession d’une autre firme. Alors les trois fondateurs se sont rabattus sur un mot-valise mi-anglais, mi-français, en puisant dans la langue française : au lieu d’utiliser software, ils ont choisi logiciel. Et cela a donné Logitech.

Depuis, Logitech imagine quelques variations autour de son identité. Ainsi en 2015, la firme a lancé une gamme de produits qui abandonne le suffixe de son nom pour ne conserver que Logi. Elle est toujours d’actualité en 2020, puisqu’on la retrouve sur des produits désignés pour Apple. Quant au Japon, l’entreprise utilise la marque Logicool, pour éviter une confusion avec un groupe rival qui s’appelle… Logitec.

