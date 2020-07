Pierre Bourgès - 03 juillet 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Le nouvel iPad Pro en 11 pouces est aujourd'hui en promotion sur Amazon dans sa version 1 To. La tablette profite d'une réduction de plus de 170 euros pour atteindre les 1 277 euros, alors que le modèle 512 Go est affiché à 1 229 euros, soit seulement 50 euros de différence.

Annoncé il y a seulement quelques mois, le nouvel iPad Pro 2020 met à jour la gamme premium des tablettes d’Apple. Avec des composants renouvelés, la machine se dote cette année d’un double module photo et d’un capteur Lidar, utile pour des outils liés à la réalité augmentée.

Au lieu de 1 449 euros, l’iPad Pro 2020 11″ avec 1 To de stockage est disponible à 1 277 euros sur Amazon. C’est actuellement le prix le plus bas observé chez le site marchand.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de cet iPad Pro 2020 ?

Cet iPad Pro reprend quasiment le même design que son prédécesseur. Il conserve son magnifique écran presque borderless de 11 pouces. Il s’agit ici d’une dalle Liquid Retina True Tone avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une caractéristique très utile pour limiter la latence lorsqu’on écrit avec l’Apple Pencil.

On notera une différence de taille : celle de l’apparition d’un double module caméra de 12 et 10 mégapixels, mais aussi d’un capteur Lidar. Ce dernier permet une meilleure précision dans l’usage de la réalité augmentée, que ce soit pour des jeux ou pour un usage professionnel.

Est-il adapté à mes besoins ?

Il s’agit tout simplement du meilleur iPad du marché. Avec sa puce A12Z Bionic, il pourra faire tourner n’importe quelle application. Vous pourrez alors naviguer sur le web, regarder vos séries préférées où même jouer aux jeux les plus gourmands. Bonus : il est possible de connecter une manette pour plus de confort.

Si cet usage est possible, un usage professionnel de la tablette l’est aussi, notamment grâce au Magic Keyboard complet. On peut alors s’en servir comme tablette graphique avec l’Apple Pencil ou même d’outil de mesure précise avec ses nouveaux capteurs. L’iPad Pro assure tout aussi bien la prise de notes, que ce soit avec un clavier et une souris ou le stylet. Bref, il pourra presque remplacer votre ordinateur.

Enfin, 1 To de stockage peut être utile si vous avez beaucoup de lourdes applications, de nombreux contenus multimédias et de dossiers volumineux que vous souhaitez garder en local.

Y a-t-il d’autres choses à savoir ?

Comme le modèle 2018, l’iPad 2020 bénéficie lui aussi d’un port USB-C. Vous pourrez donc y connecter vos clés, disques et même cartes SD à l’aide d’un adaptateur. L’iPad reconnait aussi certains appareils automatiquement, comme des appareils photo par exemple, afin de transférer ses images et les retoucher plus facilement. Il est par ailleurs aussi compatible charge rapide et profite d’une autonomie de 10 heures en fonction de votre utilisation.

Crédit photo de la une : Julien Cadot pour Numerama