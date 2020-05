[Le Deal du Jour] Voici un pack en promotion pour bien commencer dans la domotique. Il comprend une enceinte Google Home Mini, un Chromecast 3, une prise connectée et un kit de démarrage Philips Hue avec deux ampoules White and Color, pour seulement 179 euros au lieu de 299.

Un pack « maison connectée » comme celui-ci est avant tout destiné à celles et ceux qui n’ont aucun objet connecté chez eux. Il comprend l’essentiel pour débuter dans la domotique et, ainsi, profiter des principales fonctionnalités d’un assistant virtuel, en lui demandant de mettre de la musique, d’éteindre les lumières, de diffuser une vidéo YouTube sur la TV ou encore d’allumer la cafetière par exemple.

C’est également un bon moyen de faire des économies. Le pack Philips + Google est aujourd’hui disponible à seulement 179 euros sur Boulanger, contre 299 habituellement. Cela représente une remise de 40 % sur son prix d’origine.

Le pack inclut 1 Google Home Mini, 1 Chromecast, 1 prise connectée, 2 ampoules Philips Hue White & Color, 1 pont de connexion (obligatoire) et 1 interrupteur.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’est-ce que Google Home Mini ?

Le Google Home Mini est une enceinte connectée qui fonctionne avec Google Assistant. Il représente le cœur de votre installation connectée, où tous vos différents objets seront reliés. Vous pourrez alors contrôler chacun d’entre.

Il se suffit également à lui-même et propose d’ores et déjà de nombreux services pour répondre à toutes vos questions, et bien évidemment pour jouer de la musique via votre compte de streaming musical préféré (gratuit avec restriction via YouTube Music).

À quoi sert un Chromecast ?

Le Chromecast de Google est très pratique si votre téléviseur n’intègre pas les fonctionnalités d’une Smart TV, par exemple. Cela ne remplace pas un boîtier multimédia, mais il permet de diffuser du contenu (en Full HD à 60 fps) depuis votre smartphone, tablette ou navigateur Chrome sur grand écran. De nombreuses applications sont compatibles, notamment YouTube, Netflix, OCS, Disney+ et bien d’autres.

Et une prise connectée ?

Une prise connectée est le meilleur moyen pour rendre « intelligent » n’importe quel appareil électrique. Que ce soit votre halogène, votre cafetière, votre ordinateur de bureau ou votre console de jeux vidéo, il est alors possible d’allumer et éteindre à distance ces différents appareils. Il est également possible de consulter leur consommation énergétique, afin de mieux la réguler.

Enfin, qu’est-ce que la gamme White & Color de Philips Hue ?

Les ampoules connectées Philips Hue White & Color font tout simplement partie des meilleures références du marché. Elles offrent un avantage économique indéniable (sur le long terme) avec leur classe énergétique A+. La consommation électrique sera d’autant plus réduite que les Hue utilisent le protocole Zigbee via le pont de connexion, bien moins gourmand que le Wi-Fi. Le panel des couleurs s’étend à plus de 16 millions.

