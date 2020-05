En ce moment, et jusqu’au 10 mai prochain, Bouygues Telecom vous permet d’économiser 70 euros sur une sélection de smartphones haut de gamme. L’occasion de profiter d’appareils comme l’iPhone 11 ou le Samsung Galaxy S20 à prix réduit, en les associant avec les forfaits Sensation de l’opérateur.

Est-il vraiment avantageux d’opter pour un forfait mobile avec engagement pour profiter d’un smartphone haut de gamme à tarif réduit ? En ce moment, Bouygues Telecom tend à prouver que oui.

Avec l’opération Ensemble à la maison” l’opérateur français met en place une promotion, sous la forme d’un code, pour économiser 70 euros sur le prix d’un smartphone haut de gamme couplé à un forfait Sensation 50 Go ou plus. Attention cependant, cette promotion prend bientôt fin puisqu’elle s’achève le 10 mai prochain.

Une bonne affaire, qui vous permet d’obtenir par exemple l’iPhone 11 64 Go pour 299 euros, suivi d’un étalement de paiement de 8 euros par mois pendant 2 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, Bouygues Telecom ajoute une offre de remboursement supplémentaire de 50 euros, valable sous forme d’une ODR. Au bout du compte, l’iPhone 11 revient donc à 249 euros.

En savoir plus sur les offres Ensemble à la maison BOUYGUES70

Comment profiter de l’iPhone 11 à 249 euros avec un forfait Sensation ?

Comme son nom le laisse entendre, la formule forfait Sensation avec Avantages smartphone de Bouygues Telecom vous permet de bénéficier de privilèges non négligeables. Le principal étant une baisse de prix significative sur une large sélection de smartphones haut de gamme lorsqu’ils sont associés à un forfait de 50 Go ou 70 Go.

Prenons l’exemple de l’iPhone 11 64 Go. Le fer de lance d’Apple est vendu habituellement 819 euros sur la boutique de Bouygues Telecom. S’il est associé à un forfait Sensation 50 Go, il bénéfice d’une première remise de 267 euros. Lors de la souscription à cette offre mobile avec engagement de deux ans, l’iPhone 11 64 Go vous coûtera 369 euros à l’achat immédiat.

À cela, Bouygues ajoute 50 euros de remboursement après l’achat, grâce à ce formulaire, ce qui signifie que l’iPhone 11 vous revient à 319 euros. Aussi, l’application du code BOUYGUES70 avant le 10 mai prochain vous permet d’économiser 70 euros supplémentaires. Toutes ces promotions mises bout à bout font que l’iPhone 11 64 Go vous revient à 249 euros à l’achat immédiat, avec un étalement de paiement de 8 euros par mois pendant 24 mois, pour un total final de 441 euros.

Quels sont les smartphones qui bénéficient de cette promotion ?

Bouygues Telecom propose en tout 6 smartphones haut de gamme qui peuvent bénéficier de cette réduction de 70 euros. Voici la liste.

iPhone 11

Samsung Galaxy S20

Huawei P30 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Samsung Galaxy S10

OPPO Reno 2

Ils peuvent être retrouvés par ici :

Un forfait qui fait la part belle au smartphone

En plus d’une réduction considérable du prix, le forfait Sensation de Bouygues Telecom vous apporte d’autres avantages pour votre smartphone. En cas de casse de votre téléphone, un smartphone équivalent vous sera prêté gratuitement. De même, lors de votre prochain renouvellement, Bouygues s’engage à reprendre votre smartphone à un prix garanti. Et vous bénéficierez toujours des facilités de paiement étalées sur plusieurs mois.

Quid du forfait Sensation 50 Go en lui-même ? Facturée 32,99 euros par mois, puis 47,99 euros mensuels passé 12 mois, cette offre vous engage sur deux ans et vous donne accès aux appels, SMS et MMS illimités en France et dans les DOM ainsi que vers l’Europe. Ce forfait comprend également une enveloppe data de 50 Go en France, et de 20 Go en Europe.

Enfin, le forfait Sensation 50 Go de Bouygues Telecom comprend de nombreux bonus comme la data illimitée le week-end, l’accès à l’Équipe ou encore 6 mois d’abonnement offerts à Spotify Premium.

Crédit photo de la une : Apple