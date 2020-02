[Le Deal du Jour] La boîte Sosh Fibre est de retour à moitié prix. Au lieu de 29,99 euros par mois, l’abonnement à Internet en très haut débit (réseau Orange) est proposé à 14,99 euros seulement, soit le même prix que l’ADSL.

Jusqu’au 5 mars à 8h du matin, l’abonnement à la fibre optique est disponible à 14,99 euros par mois pendant un an, contre 29,99 euros habituellement.

En cumulant cette promotion, la qualité du réseau Orange et l’excellente Livebox 4, Sosh est tout simplement le fournisseur d’accès à Internet le plus intéressant du moment, qui plus est quand l’offre est sans engagement.

Si vous n’êtes pas éligible à la fibre optique, l’offre ADSL est également affichée à 14,99 euros par mois pendant un an, puis à 19,99.

Les frais d’activation du service s’élèvent à 29 euros. Le raccordement à la Fibre, avec la venue d’un technicien à domicile, est quant à lui offert. De plus, les frais de résiliation votre ancien opérateur sont remboursés jusqu’à 100 euros (uniquement pour les nouveaux clients).

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre précisément l’offre fibre de la Boîte Sosh ?

L’offre Sosh Fibre va à l’essentiel. Elle propose un accès illimité à Internet en fibre optique par la Livebox 4 d’Orange, avec un débit théorique plafonné à maximum 300 Mbit/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. On retrouve également une ligne de téléphone fixe qui permet d’appeler en illimité vers les fixes de France Métropolitaine, mais aussi des DOM ainsi que plus de 100 destinations à l’internationale, en passant par le Maroc, le Canada ou encore les États-Unis. En revanche, le décodeur TV est en option.

Comment faire pour regarder la télévision ?

Sosh n’inclut pas automatiquement un décodeur TV à son offre. L’opérateur, sous le contrôle d’Orange, propose toutefois des options supplémentaires — mais payantes — pour compléter l’offre en fonction des besoins.

Pour 5 euros supplémentaires par mois, vous pouvez avoir le décodeur TV qui permet d’accéder à plus de 160 chaînes sur votre téléviseur. Il est également possible d’obtenir, gratuitement et sur demande, l’application « Appli TV d’Orange » pour regarder plus de 72 chaînes sur votre smartphone, tablette, PC ou Mac.

Évidemment, tout cela ne vous concerne pas si vous avez d’ores et déjà un Apple TV ou un boîtier Android TV relié à votre téléviseur.

