En plus d'être l’une des solutions les plus confortables pour jouer, la manette Xbox One est surtout la plus polyvalente de toutes grâce à sa compatibilité multisupport. On la trouve aujourd’hui à moins de 40 euros sur Amazon, contre une soixante d’euros habituellement. Ce n'est pas la version Elite, mais c'est tout de même une excellente manette.

La manette Xbox One n’est pas uniquement destinée aux possesseurs d’une console estampillée Microsoft. Non, elle a la particularité d’être compatible avec de nombreux supports pour convenir à tous les joueurs et joueuses, que ce soit sur mobile, tablette, Android TV et Apple TV, ou encore PC/Mac, via Steam, Epic, Origins, mais aussi Stadia et GeForce Now. La bonne nouvelle ? Elle est aujourd’hui remisée à 33 % de son prix d’origine.

Au lieu de 59,99 euros, la manette sans fil Xbox One est actuellement disponible à 39,99 euros. C’est une belle offre, d’autant plus pour un produit vendu et expédié par Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

En quoi la manette Xbox One est une bonne manette de jeu ?

Une bonne manette doit répondre à plusieurs critères, du confort à l’autonomie. La manette Xbox One coche toutes les cases. Tout d’abord, son design est très confortable en main, les touches tombent naturellement sous chaque doigt et le poids idéalement réparti apporte un excellent équilibre. Ensuite, son endurance est estimée à plus de 30 heures avec 2 piles LR6, même s’il est plutôt conseillé d’investir dans des piles rechargeables, ou encore dans un kit de recharge avec batterie.

Quelle est sa valeur ajoutée par rapport aux autres manettes ?

Tout simplement sa polyvalence. La manette Xbox One peut être utilisée sur de nombreux supports, autre que la console de Microsoft. Sa compatibilité Bluetooth 4.0 lui permet donc de se connecter en mode sans fil à un smartphone, une tablette, une box Android TV ou Apple TV, et aussi à un PC Windows ou Mac. Si votre appareil n’est pas compatible, il est toujours possible de brancher la manette en filaire, d’autant plus que certains appareils la détectent automatiquement pour l’utiliser en quelques secondes.

À lire : Comment utiliser une manette Xbox One sur Apple TV

